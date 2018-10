Nakon sjednice Predsjetništva HDZ-a premijer i predsjednik stranke Andrej Plenković novinarima je potvrdio kako su na sastanku razgovarali o aferi SMS u sklopu koje se spominje i ime Milijana Brkića.

„Razgovarao sam o tome s Brkićem i prije sastanka. On demantira sve navode objavljene u tisku, kaže da su to reciklirane teme. Želimo da se rasvijetli afera SMS koja očito ima puno slojeva, to je najbitnije“, kazao je premijer.

Osvrnuo se i na današnje priopćenje MUP-a prema kojem je o curenju informacija iz istrage o elitnoj prostituciji DORH bio obaviješten.

„Mislim da bi se DORH trebao očitovati, za mene su to sve bila nova saznanja“, kazao je Plenković.

Kazao je kako nije bitno je li ga Brkić uvjerio, ali da situacija sigurno nije ugodna za njega.

Još je jednom negirao tvrdnje oporbe kako ovdje nije riječ o unutarstranačkim obračunima, baš kao ni u slučaju prosvjeda u Vukovaru

"Stav HDZ-a o prosvjedu u Vukovaru je vrlo jasan. Istražiti sve zločine da, ali manipulirati ne. Prosvjed u Vukovaru nema podršku HDZ-a", kazao je Plenković i dodao da nije niti jednom čuo Brkića da je rekao da će ići na prosvjed u Vukovaru.

Na pitanje što ako Brkić ipak dođe na prosvjed tek je kratko odgovorio: "Vidjet ćemo..."

Podsjetimo, u tijeku afere SMS, Nacional je objavio policijski dosje o slučaju elitne prostitucije iz 2011., po kojemu je navodno Milijan Brkić kompromitirao istragu o lancu elitne prostitucije odavajući detalje akterima i tako bitno otežao policijsku istragu.