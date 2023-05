Gotovo nestvarni prizori dolaze nam s otoka Visa. Skupina od desetak kitova snimljena je kako pliva iz smjera Lastova prema Barjacima. Ovakve fascinantne prizore ljudi rijetko kad imaju prilike vidjeti. Zahvaljujući dronu, snimljena su njihova prirodna kretanja u moru.

Desetak kitova snimljeno je kod otoka Visa. Snimio ih je Kolumbijac srpskih korijena Stefan Torres.

"Jedan prelijepi vikend pretvorio se u nešto najljepše. Dok smo pecali, čuli smo nevjerovatan zvuk. To su bili kitovi. To je bilo jedno jato od četiri komada", ispričao je u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ene Dumenčić.

Kit koji je viđen na snimci druga je najveća životinja na zemlji, veći je samo plavetni kit. U Jadran ne ulaze slučajno, često obitavaju na ovim područjima zbog hranjenja i parenja.

"Veliki kit jedina je vrsta kita koji trajno obitava u Sredozemnom moru. U travnju i svibnju bilježe se u Jadranu, a to povezujemo s pojavom planktonskih račića", pojasnio je Draško Holcer, viši kustos Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Opasnost koja prijeti kitovima su ljudi. Riječ je o plastici koju pojedu misleći da je riječ o planktonu, buka brodova smeta im u komunikaciji te mogu stradati od sudara s njima.

"Krenuli smo na ribolov. Bili smo na pravcu prema Komiži. Išli su iz smjera Lastova prema Barjacima. Za naše nevjerovatno iskustvo došla je još jedna skupina i spojili su se. I taj prizor je bio još neverovatniji", prepričao je. "Ruke su mi se tresle od uzbuđenja."

"Veliko opažanje skupine 5, pa do 10 koliko kažu očevici jer spominju dvije skupine nismo nikad do sada vidjeli ili zabilježili i stoga je to opažanje nevjerojatno", uzbuđeno je rekao Holcer.

Veliki kitovi u Sredozemlju su ugroženi i zaštićeni, a broj im je manji od 1800 odraslih jedinki i u opadanju je. Ako ih vidite, ne morate ih se bojati, ali nemojte ih uznemiravati.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.