U ljekarnama konačno više ne bi trebalo nedostajati antibiotika za djecu. Zbog stalnih respiratornih bolesti takvih sirupa nema "ni za lijek" pa je u hrvatske ljekarne stigao protokol - kako od tableta antibiotika za odrasle dobiti sirup za djecu. Kamere Dnevnika Nove TV snimile su cijeli proces, a pratila ga je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Od tablete antibiotika za odrasle do sirupa za djecu - na taj će način u hrvatskim ljekarnama doskočiti nestašici antibiotskih sirupa za djecu.

Kako izgleda cijeli proces, koji su popratile kamere Dnevnika Nove TV, objasnila je Marina Marušić Fojs, ravnateljica zdravstvene ustanove: "Najčešće se zgnječe u paterni tablete ili se kapsule otvore. Uzme se prah, pomiješa se s malom količinom otopine, mi to zovemo podloga. To se onda uglavnom razrjeđuje, odnosno suspendira, puni se u bočicu, zatvara se, prilaže se šprica, stavlja se naljepnica i pohranjuje u frižider do izdavanja pacijentu.''

Ljekarnama je u srijedu stigao poseban protokol kojim je propisano sve, od zaštitne opreme do doza.

Kaos u ljekarnama, nema brojnih lijekova! Za neke nema ni zamjene, a ljekarnici za mnoge ne izdaju ni generičke

"Prilagodi se doza tako da odgovara onoj koja je inače dostupna u sirupu za djecu. Osim doze prilagođava se i oblik, zato se izrađuju oralne suspenzije, odnosno sirupi'', objasnila je Marušić Fojs reporterki Dnevnika Nove TV Martini Bolšec Oblak.

Za proizvodnju je važno da se uzorci ne kontaminiraju i ne miješaju. "To znači da će amokscilin i klavulonsku kiselinu ako je nestašica objavljena na HALMED-u pedijatri moći propisati, a ljekarnici izraditi u ljekarni'', kazala je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore (HLJK).

Ljekarne koje imaju takve uvjete, ali i dovoljno ljudi za rad odmah su započele s tim, a Soldo napominje: ''Moramo upozoriti pacijente da će čekati neko vrijeme jer nisu gotovi, nego ih mi izrađujemo posebno baš za njih.''

U Hrvatskoj nedostaju neki osnovni antibiotici: ''Objave HALMED-a ne odražavaju realno stanje''

Upute o lijeku recept za glavobolju: ''Pa tko to razumije? Dobit ću proljev od ovoga''

Djeca su dosad dobivala zamjenske lijekove, a pedijatri upozoravaju da je za streptokok koji hara među djecom antibiotik nužan. Pedijatrica Andrea Kostinčer Pojić objašnjava: ''Manifestiraju se streptokoknim anginama, a vrlo često se kompliciraju na šarlah. To je osipna dječja bolest uzrokovana streptokokom. Gotovo svakodnevno mi dolaze po jedno ili dvoje djece sa šarlahom.''

Djeca su tako češće kod kuće nego u vrtiću ili školi, a tako je i u slučaju Marijine djece: "U ova tri mjeseca stalno su bolesni, rijetko kad je period od dva-tri tjedna da netko nije prehlađen, da ne šmrca ili da nema nekakve angine.'' A sezona bolesti tek je u zamahu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.