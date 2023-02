Na klimavim je nogama ključni dokaz za optužnicu u slučaju Agrokor, nakon nedavnog fijaska tužiteljstva u predmetu Mali Agrokor protiv Ivice Todorića. Satima je trajalo saslušanje vještaka Ismeta Kamala, a obrana je zadovoljna.

Pri dolasku na sud Ivica Todorić došao je s optimizmom. "Danas pobjeđujemo štogod da se dogodilo, bit će veselo", poručio je.

A došao je saslušati Ismeta Kamala iz poljske tvrtke KPMG, kao svjedoka koji je potpisao financijsko vještačenje. DORH je to vještačenje platio više od 8,5 milijuna kuna, dobio je pomoć Vlade, obrana sve osporava, žalbu im je usvojio Visoki kazneni sud.

"To je već oboreno, od toga nema ništa. Pa vidite nakon šest godina sramota i pravosuđa i svega", poručuje Todorić.

Isti ljudi radili za obje strane

Tvrde da su isti ljudi iz KPMG-a radili i za DORH i za Izvanrednu upravu Agrokora i da je to sukob interesa. Kamal je više od 6 sati odgovarao na pitanja.

"On je potvrdio da je jedno 80 posto Zagreb radio, praktički nije ni radio, a on je potpisao, on je tobože nešto, nije stručan, nije završio fakultet, nije ni sudski vještak", dodaje Todorić.

Todorić: "Prije 6 godina oteli su mi kompaniju, a dosad su pale tri optužnice. To je sramota. Obveznice? Mislio sam da to skupljaju da mene isplate"

"Kamal pokušava na pitanje predsjednice Vijeća odgovoriti da on nije sudjelovao, da je sudjelovao u poreznom smislu u savjetovanju. Međutim, sam je rekao da je radio na Mercatoru, pa kupnja Mercatora nije porezno savjetovanje, to je procjena utvrđivanja vrijednosti, ne možete se tu ograditi", navodi odvjetnik Mislava Galića, Mate Matić u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.

"Ono što je za nas, kao obranu, ključno je - da smo dobili da je napravljeno od strane KPMG Hrvatska i u prostorijama KPMG i da je Kamal godinu dana prije nego što je angažiran u predmetu bio u kontaktu s predstavnicima Državnog odvjetništva", kazao je odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić.

Tužiteljstvo se poziva na nejavnost postupka

Tužiteljstvo zakopčano, pozivaju se na nejavnost postupka. Uvjereni su da je sve zakonito i da će optužnica proći na sudu.

"Vezano za vještačenje nismo ni naložili reviziju tako da revizija nije provedena ostalo vam ne mogu reći", navodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika Danijela Paić.

Todorić nije kriv za izvlačenje 1,25 milijuna eura iz Agrokora: Vrhovni sud potvrdio oslobađajuću presudu

Za Ivicu Todorića to je - sramota.

"Od ovoga više ništa nema, ja zaboravljam i prije bilo kakve tužbe protiv mene i ne branim se, ali ovo je vrhunac jedne sramote, ja sam podnio kaznenu prijavu ovog trenutka protiv toga Kamala", rekao je.

I tu ne staje. Zbog grupe Borg planira prijave u inozemstvu. A iz Poljske još jednom mora na sud doći Ismet Kamal. Nastavak njegova ispitivanja je za tri tjedna.

