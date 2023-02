Prometni kolaps koji je počeo jučer poslijepodne, kada je nevrijeme presjeklo sve puteve prema Dalmaciji, nastavlja se i danas.

nevrijeme je jučer poslijepodne blokiralo sve prometne pravce prema Dalmaciji

ljudi su noć proveli u prihvatilištima, gdje su čekali da se vremenske prilike poprave

u popodnevnim satima ponovno je krenula praćena kolona vozila koja su ranije zaglavila na autocesti A1

DHMZ je izdao novo upozorenje

Tijek zbivanja pratite u nastavku:

17:32 Nakon više od 24 sata, vrlo polako dolazi do normalizacije prometa, zasad isključivo za osobna vozila između Dalmacije i unutrašnjosti. Više informacija iz Informativnog centra HAK-a možete pročitati OVDJE.

17:22 Za sve one koji su zbog snažnog nevremena i kolapsa na cestama ovog vikenda ostali odsječeni od Dalmacije, Hrvatske željeznice uvele su dodatne i izvanredne linije iz Zagreba prema Splitu.

Redovni vlak prema Dalmaciji krenuo je u dvostrukom sastavu s oko 270 putničkih mjesta, a uvedena je i izvanredna linija s dodatnih 180 mjesta.

"Vlak je prvi navodno bio otkazan, karte su prodane, vlakovi su obećani, od toga možda ne bude ništa jer ne vjerujem da će ovolika veličina, količina i masa ljudi uopće stati u niti jedan od ta dva vlaka. Tako da većina ljudi će ostati prenoćiti u Zagrebu te će idućih narednih dana moći i biti u mogućnosti za dolazak u Split", kazao je Antonio.

17:16 Mario Pinčić iz Hrvatskih cesta - Ispostava Zadar razgovarao je u Gračacu s reporterom Dnevnika Nove TV Mariom Juričem.

"Na ovoj dionici trenutno su tri ralice koje čiste snijeg i za sobom vode tridesetak vozila. Vraćaju se u kontra smjeru s još tridesetak vozila", kazao je Pinčić.

"Najveći problem nije snijeg nego udari vjetra, dolazi do suženja dijelova kolnika pa se vozilča ne mogu mimoilaziti. Sad je brzina vjetra nešto manja, ako se tako zadrži, nadam se da ćemo otvoriti cestu ubrzo, ali teško je prognozirati", dodao je Pinčić.

Jurič navodi da je situacija na terenu i dalje iznimno teška. Službe uz pomoć ralice propuštaju dio automobila, ali to ide vrlo teško. Jedan od vozača kazao je da je zapeo u snijegu u nedjelju popodne. "Sad smo dobili obavijest da možemo iza ralice ići do Zadra, tako nam je rekao policajac", kazao je.

17:13 Brojni putnici noć su proveli i u svojim automobilima. U Obrovcu, Gračacu i Gospiću još sinoć organizirani su prihvatni centri civilne zaštite, u kojima je za ljude u nevolji pružena mogućnost spavanja u grijanim prostorima te su im također osigurani obroci.

Centri će biti otvoreni dok se promet ne stabilizira. Uz ovakve prognoze, kod nekih putnika nastupa i igra strpljenja.

17:09 Prometni kaos, koji je uzrokovao snijeg, ali i neodgovorne vozače koji su na put krenuli bez obzira na upozorenja, komentirao je i ministar prometa Oleg Butković.

"To je viša sila, znači sve službe su bile na terenu na vrijeme, čuli ste priopćenja HAC-a u nekoliko navrata, to je jedna izvanredna situacija koja se polako smiruju tako da očekujem sutra smirivanje oborina, al što je još bitnije da se bura smiri. Apelira se već nekoliko dana da će doći do ovog nevremena, trebalo je biti možda malo više pažnje, ali ljudi uvijek žure i moraju negdje ići tako da razumijem i njih", kazao je Butković i dodao da je cijeli sustav spreman za ovakve situacije.

17:05 Nedisciplinirani vozači, koji su na put kretali s neprikladnom opremom, unatoč zabranama, u nedjelju navečer su dodatno uzrokovali velik kaos na hrvatskim cestama i autocestama. Najveći problem bio je na autocesti A1 Dalmatini, gdje je više od 20 vozila, usprkos zabrani, krenulo prema Svetom Roku i zaglavilo u snijegom prekrivenoj cesti.

U pomoć su im na kraju, uz djelatnike HAC-a, stigli i HGSS-ovci s motornim sanjkama, koji su izvlačili ljude iz vozila. Osim toga, dogodila se i hitna intervencija s otoka Krka. Ugrožene pacijente jučer je na kopno mogao prevesti samo specijalni vatrogasni kombi, kojem su također udari od 180 km na sat stvarali probleme.

17:02 Za kamione s prikolicama i poluprikolicama, još uvijek nema slobodnoga pravca između Zagreba i Istre, Kvarnera i Dalmacije. Mnogi putnici prenoćili su u Lici, a neki od njih čekat će smirivanje vremena i nastaviti putovanje tek u utorak kad se očekuje daljnje smirivanje vremena.

"Na ovoj mećavi što su ljudi napravili od ovog velikog srca, što su uspjeli organizirati u malo kratko vrijeme - smještaj i da ne kažemo još vučne službe, HAK, ralica, sve što su uspjeli pomoć na ovoj mećavi", kazao je Boris Vukomanović.

"Krenuli smo iz Venecije u 1 sat i došli smo ovdje sinoć oko 11, dalje nismo mogli. Mislim, nije nas nitko zaustavio, ali su vozači dobro procijenili da ne idemo dalje, jer bi nas ionako policija zaustavila zbog toga što je autocesta zatvorena, a ovdje nam je ipak sigurnije, cijelu noć je radilo ovo odmorište Janjče, ma sve je okej, imamo i tople napitke i hranu. Ništa nam ne fali", rekla je Žaklina Jurić.

16:10 Kolona osobnih vozila, kombija i autobusa kreće se autocestom A1 u smjeru juga u pratnji policije i vozila Zimske službe, objavio je MUP. Upozorili su građane da ne kreću na put bez zimske opreme.

Očekuje se i otvaranje autoceste u smjeru unutrašnjosti, prema sjeveru. U tijeku je čišćenje autoceste. "Prvo moramo osigurati uvjete jer su zapusi zbog orkanske bude ponegdje visoki i do tri metra", poručuju iz HAC-a.

Kolona osobnih vozila, kombija i autobusa kreće se AC A1 u smjeru juga u pratnji policije i vozila Zimske službe

15:54 Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izvijestili su da za utorak, 28. veljače, ostaje na snazi crveno upozorenje za Velebitski kanal što znači da će na tom području i dalje puhati jaka i vrlo jaka, mjestimice i olujna bura. Više čitajte >>OVDJE.

14:35 Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič za Vijesti u 14 javio se iz ralice koja se probija od Zatona Obrovačkog prema Gračacu. Uvjeti na cesti su ekstremni, a nanosi snijega metar, možda čak i dva. Velike probleme stvara i jak vjetar. Vozač ralice Boris Bogetić ispričao je kako se vrijeme ipak polako popravlja. "Nadamo se da će se do večeras ovo malo smiriti. Noćas i jutros je bilo stvarno ekstremno. Nije se moglo ni voziti ni vidjeti", rekao je. Više čitajte >>OVDJE.

10:15 HGSS je noćas imao pune ruke posla. "Noćas su naši timovi iz HGSS stanice Zadar pomagali putnicima iz vozila kod tunela Sveti Rok i kod Modrića. Na terenu su bili i naši timovi iz Šibenika, a splitski timovi su dežurali u Kninu. Tim iz Gospića je prebacio rano jutros pacijenta iz Karlobaga na dijalizu u OB Gospić", javili su.