U Vladi je u utorak održan sastanak sa zastupnicima manjina u vezi s državnim proračunom.

Nakon sastanka predstavnik mađarske manjine Robert Jankovics rekao je kako nije bilo riječi o ostanku HNS-a u Vladi te je dodao da bilo dobro da "ostanu svi zajedno", no i da ima dojam da HNS neće ostati.

"Dojam je da bi bilo dobro da svi ostanemo zajedno. Ja imam dojam da nećemo ostati zajedno. Matematika je takva kakva je, hoće li politika poduprijeti da ta matematika dođe do izražaja, to je nešto što ćemo vidjeti u narednim danima", rekao je Jankovics nakon sastanka.

Na sastanku su se, kazao je, vodili interesima sve 22 manjine. "Mislim da smo se dogovorili o tome da će to biti najveći iznos koji ova zemlja može izdvojiti i ja sam optimist da će to biti tako", kazao je te dodao kako će on u Saboru dići ruku za predloženi proračun.

Tvrdi i kako na sastanku nije bilo govora o HNS-u i njegovu ostanku ili odlasku te je istaknuo kako smo "već imali vlade koje su funkcionirale sa 76, 77 ruku".

"Dogovorili smo dosta stvari, nismo dogovorili sve. Konkretne brojeve nismo vidjeli, kao ni nitko prije nas osim ministra, međutim ono što smo čuli na sastanku zvuči vrlo ohrabrujuće, rekao je zastupnik mađarske manjine. (Hina)