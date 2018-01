Odlagališta su već trebala biti gotovo sanirana, divlja odlagališta počišćena, napisane kazne nekulturnim građanima, postavljene posebne kante za razvrstavanje, no još uvijek, sve stoji samo na riječima. Ministar s turneje po Hrvatskoj posvećene otpadu, poručuje da je tek šest mjeseci ministar.

Hrvatska bi do kraja 2018. trebala biti sanirana zemlja po pitanju smeća, no malo ljudi vjeruje da će se to dogoditi.

Ministar uvjerava u suprotno, a dosadašnji neuspjeh opravdava duljinom svog mandata.

"Ja ovu funkciju ministra zaštite okoliša i energetike obavljam 6 mjeseci, u tih 6 mjeseci pokrenuli smo čitav niz aktivnosti koje idu u smjeru uspješnog gospodarenja otpadom", govori Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.

No, ukoliko plan ne uspije, ministar govori da će preuzeti odgovornost.

