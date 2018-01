Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić predstavio je novi podzemni spremnik za odvojeno skupljanje otpada. To je tek kap u moru onoga što bi grad, koji još nema ni usvojen plan gospodarenja otpadom, trebao učiniti. Zagreb, ali i svi ostali gradovi imaju još mjesec dana da građanima omoguće razvrstavanje otpada koje će biti obvezno. Ne ispune li to, morat će platiti slijede kazne. Iste bi posljedice mogli snositi i građani, koji bi za nerazvrstavanje otpada mogli plaćati od 15 do 25 tisuća kuna. Na probleme s razvrstavanjem upozorio je Bernard Ivičić iz Zelene Akcije, koji se uživo uključio u Dnevnik Nove TV.

