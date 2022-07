Sve je počelo prije osam godina, kad su se pojavile urološke smetnje, koje su ubrzo počeli pratiti i snažni bolovi. Šest godina sugovornica DNEVNIK.hr-a pokušavala je saznati svoju dijagnozu... Danas zna da boluje od rijetke bolesti za koju ne postoji lijek.

Vedrana Marković 44-godišnja je medicinska sestra iz Koprivnice. Punih šest godina trpjela je ogromnu bol i posjećivala različite specijaliste, no nitko nije mogao otkriti što joj je.

Tek nakon jedne pretrage koju je prije dvije godine napravila u Krapinskim Toplicama kod jedinog fizijatra u Hrvatskoj koji radi tu vrstu pretrage, dobila je dijagnozu pudendalne neuralgije. Radi se o oštećenju živca u zdjelici koji izaziva veliku bol i smetnje, a s tim stanjem liječnici se susreću jako rijetko, pa ne postoji ni adekvatna dijagnostika.

"Sve je počelo sa smetnjama u mokrenju, no zapravo se radi o spletu uroloških, neuroloških i ginekoloških simptoma, koji zbog iznimno rijetkog broja slučajeva nisu prepoznati. U jednoj fazi bolesti, nekoliko godina nakon pojave prvih simptoma, a nakon više specijalističkih pregleda koji nisu mogli otkriti o čemu se radi, čak mi je bilo sugerirano da bih trebala posjetiti psihijatra", ispričala je Vedrana Marković za DNEVNIK.hr.

Njezina agonija intenzivira se sa svakim novim napadom. U posljednjih mjesec dana, kako svjedoči, stanje joj se pogoršalo – bol koju trpi neizdrživa je, a ne postoji terapija uz pomoć koje bi ublažila bolove. Ne djeluju ni analgetici - ni ibuprofen ni paracetamol.

"Prvi put od pojave simptoma morala sam otvoriti bolovanje zbog nesnosnih grčeva i sijevajuće boli. Moja je bolest neuropatskog tipa, no uzrok je nepoznat. No, ono što je sigurno je da mi se stanje znatno pogoršalo. Prije dvije godine magnetska rezonanca pokazala je lakšu leziju pudendalnog živca, no na najnovijem nalazu vidljiva su teška oštećenja", kaže nam oboljela medicinska sestra iz Koprivnice.

Nakon što je preboljela koronavirus (u međuvremenu je primila i tri doze cjepiva), bolovi su postali strašni.

Odlučila je zato pokušati s dijagnostičkom blokadom koju će tijekom srpnja primiti u Osijeku. Ne zna što može očekivati, a to joj ne mogu reći ni liječnici.

Svoju priču odlučila je podijeliti s javnošću, jer misli da ima ljudi koji su u sličnoj situaciji i ne mogu doći do dijagnoze.

VIDEO Kako u Hrvatskoj žive osobe koje se bore s rakom? ''Ostaju bez posla, umiru od gladi, bez vode, sami...''

Chef Melkior Bašić na kulinarskoj radionici: Zašto je trend nekonzumiranja glutena oboljelima donio više štete nego koristi?

"U početku sam imala smetnje s mokrenjem, a onda su se uz te smetnje pojavili i teški bolovi, skupa s grčevima mišića u zdjelici. U lipnju sam bila i na jednoj ginekološkoj operaciji. Između ostalog, sumnjalo se da je uzrok možda cista, no nakon operacije se pokazalo da nije bilo tako. Kako sada stvari stoje, mogu samo očekivati pogoršanje bolesti", kazala nam je Marković te dodala kako ipak mora vjerovati da će se rješenje pojaviti.

Bol joj je, kako ističe, promijenila čitav život. Bavila se i sportom, no o tome više ne razmišlja.

"Ne znam što će se dogoditi sa mnom, nisu poznate ni prognoze. Želim samo živjeti normalnim životom i raditi svoj posao. Isto tako, vjerujem da će moja priča možda olakšati život nekome tko prolazi slično", zaključila je naša sugovornica.