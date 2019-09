Povodom stote godišnjice okupacije, Rijeka priprema izložbu kojom će prikazati šesnaestomjesečnu vladavinu talijanskog začetnika fašizma D’Annunzia. U isto vrijeme Trst slavi D’Annunzia i baš na dan okupacije Rijeke planira mu podići spomenik.

12. rujna navršava se sto godina od kada je D’Annunzio, na poziv riječkih iredentista, sa svojim paravojnim postrojbama crnokošuljaša umarširao u Rijeku, potom proglasio vlastitu nezavisnu državu pod nazivom Talijanska uprava za Kvarner.

12. rujna u Rijeci se otvara i izložba pod nazivom “D’Annunzijeva mučenica”. Tea Perinčić povjesničarka i autorica izložbe objašnjava kako je D'Annunzio okupirao Rijeku i ondje osnovao paradržavu.

"Za sve građane Rijeke to je bilo doista jedno teško razdoblje gdje su zapravo stavljene postavke svih onih fašističkih i nacionalističkih režima", napominje.

Guvernerova palača, danas Pomorski i povijesni muzej u kojem se postavlja izložba, bila je njegova rezidencija. Iako D'Annunzio s Trstom nema dodirnih točaka, tamošnje gradske vlasti izdvojile su 340 tisuća eura za izložbu njegovih osobnih stvari u ovoj galeriji. Pripremaju i postavljanje kipa.

Svoj treći kip D'Annunzio će dobiti upravo u Trstu na Trgu burze. Ne zna se još točno koji će biti datum kada će on biti ovdje postavljen međutim pretpostavlja se da će to biti upravo 12. rujna kada je on sa svojim sljedbenicima krenuo put Rijeke kako bi je osvojio i pripojio Italiji. To će biti kip na kojem će on sjediti na klupi i čitati knjigu.

Hrvati koji žive u Trstu po tom su pitanju suzdržani. "Bila su to vremena u kojima je još uvijek bilo teritorijalnih nedoumica i to su stvari koje danas više ne bi trebale postojati jer smo svi građani Europe", napominje Gianluca iz Trsta.

"Treba poštovati oba pogleda na događaj. Ispravno je i da se D'Annunzio smatra pod navodnicima herojem i važnim za Italiju i ispravno je da Hrvati imaju svoje heroje i patriote", kaže Alberto iz Trsta.

"Ovakvim načinom obilježavanja stote godišnjice okupacije Rijeke, dio talijanske politike i dalje pokazuje svoje pretenzije prema Istri, Rijeci i Dalmaciji", kaže riječki gradonačelnik Vojsko Obersnel.

"Činjenica je da u Italiji jača konzervativna nacionalistička stranka koja se ustvari skriva pod imenom suverenističke stranke, ali u principu nastupa pa ja bih se usudio reći sa pozicija neofašističke stranke", napominje Obersnel.

Na provokaciju bi, zaključuje, trebala reagirati Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova jer nije u duhu europske politike koju obje države razvijaju.

