Ovogodišnji Božić Slavonci će dočekati uz novu atrakciju. U Osijeku je završeno postavljanje najvećeg panoramskog kotača u jugoistočnoj Europi.

Među prvim putnicima bila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić koja se javila uživo iz kabine na pola puta do vrha.

"Panoramski kotač danas je krenuo. Visok je oko 35 metara, težak 90 tona, ima 24 kabine i može primiti 144 putnika", javila je reporterka i dodala kako su ulaznice 40 kuna, a jedan krug traje između pet i sedam minuta.

"Fascinantan je pogled s ovih visina na panoramu grada Osijeka. Lijepo je biti u društvu velikih svjetskih metropola poput Londona, makar i privremeno, iako su panoramski kotači ondje još veći", kazala je Bešić Đukarić.

Osječki advent trebao je završiti u petak, no odlučeno je da će ga se produžiti.

"Panoramski kotač trebao je stići i ranije, no kasnio je zbog problema u tvornici u Turskoj, zatim i na granici", javila je reporterka i dodala kako će kotač ostati do kraja siječnja, a advent se produžuje do kraja prosinca nakon čega slijedi Head on East - gastronomsko turistička manifestacija.

