Neobično je, ali...

"Nitko ne može vjerovati da postoji, prvi put sam to vidio": U gnijezdu pronašli pticu s rijetkom mutacijom, sad je postala atrakcija

Albino lastavica Foto: Čitatelj

Svake godine na imanju u mjestu Staza lastavice rade gnijezda. Bude i ih i do 30. No, nikada do sada nisu vidjeli albino lastavicu.