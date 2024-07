Kako izgledaju crkvene financije? Jedna nadbiskupija prvi put objavila izvješće, podaci su zanimljivi

Riječka nadbiskupija napravila je za Katoličku crkvu neuobičajen iskorak. Objavila je godišnje financijsko izvješće iako prema zakonu to ne mora učiniti.

Pred vjernicima i pred ostalim građanima ne žele imati tajni. Nadbiskup Mate Uzinić time nastavlja dobru praksu koju je sam započeo još dok je služio u Dubrovniku.

"Ja vjerujem da je svakom vjerniku, a i građanima RH bitno i važno da zna u što Riječka nadbiskupija ulaže i troši sredstva koja na neki način primamo kroz darove vjernika ili iz proračuna RH. Ovom prilikom još jednom svima od srca zahvaljujem“, rekao je Mato Berišić, ekonom Riječke nadbiskupije

Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama Nadbiskupije. Vidljivo je kako je bilanca u plusu i da nemaju nepodmirenih obveza.

Mate Uzinić s tom je praksom počeo još u Dubrovniku. Njegov je nasljednik u Dubrovniku nastavio s tom praksom, a on ju je sada prenio i u Riječku nadbiskupiju. No njih dvojica trenutačno su jedini koji to čine.

"Ja mislim da bi se trebalo objaviti gdje taj novac ide. Osobno sam vjernica i vjerujem da ide u dobre svrhe, ali ima onih koji su skeptični“, rekla je Izidora.

"Sigurno da je dobro. Trebali bi i drugi to napraviti“, rekla je Darica.

Pokazati koliko Nadbiskupija troši i što sve ima nije bio jedini motiv.

"Već smo zapravo ovim financijskim izvješćem htjeli pokazati da Riječka nadbiskupija ulaže u sve svoje pravne ustanove koje ima“, rekao je Berišić.

To su osnovna škola, sjemenište, Caritas, nekoliko domova, ali i hospicij koji pruža jedinstvenu skrb za pacijente iz cijele zemlje.

"Mi zaprimamo pacijente koji su u terminalnoj fazi svoje bolesti kojima su nažalost prognoze liječnika do tri mjeseca života. Pružamo skrb njima prvenstveno, ali i članovima njihovih obitelji“, rekla je ravnateljica hospicija, sestra Leopolda Ivković.

Iako zakon vjerske zajednice ne obvezuje na ovoliku transparentnost, dodatno povjerenje građana koje time dobivaju mogao bi biti motiv da još netko odluči slijediti taj primjer.

