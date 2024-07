Vojska gubi bitku s ekološkom bombom: Pored važne sigurnosne lokacije niknuo divlji deponij, a nadležni ništa ne znaju

Divlji deponij niknuo je uz jednu od sigurnosno važnijih lokacija u Zagrebu – vojarne. Ondje se nalaze neke od ključnih zapovjednih službi, a ne samo vojni obavještajci i pripadnici vojne policije. Nije poznato smrdi li i njima ono što je u tuđem dvorištu, jesu li se požalili, pa i sami prijavili.

Nemar i neodgovorni pojedinci, ali i gradske službe koje, očito je, žmire na problem i ne rješavaju ga – tako bi se sve ovo ukratko moglo opisati. Mjesto je to na kojem se nekad odlagao otpad, a sada je zatvoreno, pa ga bacaju na divlje.

Suvlasništvo nad tim zemljištem, prema katastarskim podacima, dijele Grad Zagreb i privatnik iz Donje Stubice koji pere ruke od odgovornosti i traži da se s Gradom nađe rješenje.

"Postoji netko tko je za ovo nadležan, netko tko je plaćen i netko tko svoj posao ne radi. Ovaj problem ne da se može riješiti, nego mora", ustvrdio je Josip Pavlović, predsjednik udruge Ekologija grada.

Nadležni za problem ne znaju

Martin Perković, voditelj odjela interventnih poslova i divljih odlagališta, priznao je da za ovaj problem ne zna.

"Iskreno još i ne, nije došlo do nas na dnevni red rješavanje tog problema. Mi čekamo suradnju s komunalnim redarstvom i kada oni to nama uspiju naložiti, mi ćemo operativno to riješiti. Problem je u zakonskim regulativama. Zbog opasnog otpada mora se utvrditi je li uopće sigurno ulaziti na to područje", rekao je.

Metropola i okolica, procjena je, bore se s gotovo 6000 divljih deponija. Samo lani i ove godine u Zagrebu je izrečeno 1630 prekršajnih naloga i naplaćeno 420.000 eura kazni.

"Nažalost, oni niču svakodnevno, neki su čak i ponavljači. Odvezemo otpad, novi se doveze pa moramo ići više puta", objasnio je Perković.

Vojsku imaju da ih "čuva", ali bitku s ovom ekološkom bombom – ozbiljno gube.

Kada i kako planiraju riješiti ovaj problem, Dnevnik Nove TV upitao je i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"Kad je riječ o nekim privatnim zemljištima, ne znam za ovaj konkretan slučaj, provjerit ću radi li se o mješovitu vlasništvu. Mi svakako s gradskih zemljišta uklanjamo kontinuirano ilegalna odlagališta otpada", odgovorio je.

