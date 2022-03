Ribari traže novčane potpore i uvjeravaju da bez njih teško mogu preživjeti, a zbog toga su se sastali s Upravom za ribarstvo u ribarskoj luci Brižine kraj Splita. Za početak očekuju što hitniju raspodjelu 75 milijuna kuna koje im je kao COVID potpore obećala država. Najradije bi poskupili ribu, ali znaju da će je kupci tada znatno manje kupovati.

Ribarski brodovi vezani uz kraj, a ribari s Jadrana stigli su u ribarsku luku Brižine kraj Splita na dogovor s državom. Traže novčanu pomoć, iz proračuna i EU fondova.

"Veliki dio posada nema novca niti da sutra uliju gorivo i izađu na more... Mi smo u godinu ušli s cijenom od četiri kune, sada je osam", objašnjava Petar Baranović u razgovoru s dopisnicom Dnevnika Nove TV Sofijom Preljvukić.

"Ako izađem na more, to je 1000 litara, po ovoj cijeni 8.000 kuna, a ako uhvatim ribe za 10.000 kuna, to je ekstra ulov, plaće ribara, osiguranja, maziva, ulje", ističe probleme predsjednik ceha ribara Antonio Šunjić.

Isploviti uopće na more ili ne, mnogima je dvojba. Ne žele izbaciti na ulicu radnike koji su s njima cijeli život. Nakon sastanka rečeno je da je država odobrila ukupno 75 milijuna kuna državnih sredstava kao Covid i druge potpore ribarima i svima iz te branše, a koja će biti isplaćena od 15.4. do 1.6.

"Ovih 75 milijuna, i imamo one deminimis potpore preko 110 milijuna, i ići će one potpore za štetu od dupina, to ćemo sve što prije", potvrdio je Ante Mišević iz Uprave za ribarstvo.

No na EU sredstva će čekati jer sve još nije formalizirano. Ribarska flota na Jadranu već nam se smanjila za jednu trećinu u EU mjeri skrapinga, uništavanja ribarskih brodova i zatvaranja obrta. Sada ide još jedan krug europskih novčanih poticaja svima koji će uništiti svoj ribarski brod. Naših ribara je sada oko 3.000, a stanja brodova su loša.

Pitanje je želi li Hrvatska sačuvati ribarstvo kao takvo. Poskupljenje ribe nije opcija. Građani bi skuplju ribu još manje kupovali. Ribari ističu kako bi dizanjem cijena bili prisiljeni istu bacati ako ju ne prodaju.

Velika konkurencija ribarima je i riba iz uvoza. Upravo uvozna riba koristi se najčešće u hotelima i turizmu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr