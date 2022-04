Samo vas Sherdy – alatka za čišćenje ribe dijeli od zdravije prehrane.

Jeste li znali da je riba veoma korisna za naš organizam? Predstavlja bogat izvor mineralnih soli, sadrži vitamine poput B1, B2, B6 i B12, nezasićene masnoće i dragocjeni je saveznik u prevenciji raznih bolesti.



Istraživanja koja su provedena na sveučilištu u Bostonu pokazuju da postoji veza između omega-3 masnih kiselina i naše krvi, točnije, konzumacijom ribe sprječavamo opasnost od srčanog udara. Osim omega-3 masnih kiselina, ribe su bogate određenim proteinima, vitaminom D i brojnim mineralima.

Riba je veoma zdrava, ali je ne jedemo često. Zašto?



Riba bi se na vašoj trpezi trebala naći bar 2 puta tjedno, ali kod većine domova riba se na jelovniku nalazi tek jednom u par mjeseci.



Razlozi za čestu konzumaciju ribe su sljedeći:

- Smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara;

- Štiti zdravlje mozga;

- Pomaže u ublažavanju simptoma bolesti zglobova;

- Pruža kvalitetniji san;

- Veća razina omega-3 masnih kiselina u krvi smanjuje sklonost depresiji.

Svi ovi benefiti sjajno zvuče, ali sama priprema ribe oduzima mnogo vremena. Kada je u pitanju čišćenje – to je posebna priča. Osim što čišćenje dugo traje, neugodan miris na rukama traje još duže.



To nas dovodi do zaključka – ribu je teško čistiti ali to ne mora biti prepreka. Čišćenje može biti mnogo lakše.

Tajna: Kako očistiti ribu dvostruko brže?



Čišćenje ribe od sada postaje toliko jednostavno da će se ona na vašem stolu pojavljivati skoro svaki dan! Riječ je o sjajnoj alatki Sherdy – alatka za čišćenje ribe. Svojim dizajnom ova mala spravica će vam pomoći da se riješite svih ljuskica i da pri tom ne zaprljate ruke.

PR Foto: PR



Alatka je posebno dizajnirana kako bi skinula sve ljuskice s ribe i odložila ih u svoj spremnik. Dakle – čiste ruke i čista kuhinja.



Priprema ribe od danas je mnogo brža i lakša

Samo vas Sherdy – alatka za čišćenje ribe dijeli od zdravije prehrane. Dosad ste se uvjerili da su zdravstveni benefiti koje nam riba daje vrijedni kako bi se pripremio obrok za vas i obitelj.

Uz pomoć Sherdy imate priliku da na brz i lak način očistite ribu i iskoristite hranjive prednosti ribe.



Jednostavno položite ribu na ravnu radnu površinu i čvrsto je držite. Zatim alatkom za riblju ljusku ostružite ribu po dužini od repa do glave kako biste uklonili sve ljuske.

Pomoću ove metode koja je mnogo lakša, urednija i sigurnija od korištenja oštrih noževa, moći ćete uživati u samoj pripremi ribe. Vaš organizam će vam biti veoma zahvalan.

Očistite omiljenu ribu bez imalo muke uz Sherdy – alatku za čišćenje ribe.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da u vaš i život vaših najmilijih unesete zdrave navike, za koje vam neće trebati tisuće kuna niti mnogo truda.

Dokishop nastoji kroz pažljivo odabrane proizvode svojim kupcima pružiti praktičnost, ugodu i zadovoljstvo.



• ''Kvaliteta mi je na prvom mjestu, a ovdje sam naišao i na kvalitetu i na profesionalnost'' Ante J.



Kako bi do kraja bili odani svojim kupcima, Dokishop trgovina nudi povrat novca, bez dodatnih pitanja i bez komplikacija. Dakle, ukoliko iz bilo kojeg razloga želite vratiti proizvod, slobodno to možete učiniti i novac će vam biti vraćen.

PR Foto: PR



