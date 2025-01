Cipek o rezultatima istraživanja i zašto su kandidati odustali od terena? "Iz kampanje pamtim tri stvari"

Rezultate posljednjeg istraživanje dvojice kandidata uoči drugog kruga s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović komentirao je politički analitičar Tihomir Cipek.

Istraživanje kaže da je Zoran Milanović i dalje u ogromnoj prednosti ispred Dragana Primorca: od svih ispitanika koji kažu da će izaći na izbore, 67,4% dalo bi mu glas. Draganu Primorcu, pak, malo manje od 27%, neodlučnih je 5,8%. Razlika je, dakle, veća od 40 postotnih bodova.

"Nema iznenađenja s rezultatima istraživanja, jedino iznenađenje je bilo što nije bilo pobjede u prvom krugu. Milanović ide prema 70 posto, a za Primorca će veliki uspjeh biti ako dođe do 30 posto", započeo je Cipek.

Istraživanje je pokazalo i kako će glasati birači koji su svoj glas u prvom krugu dali nekome od drugih kandidata. Gotovo svi birači Ivane Kekin otišli bi Milanoviću dok su se birači desnice podijelili.

"Zanimljiva je desnica. Pokazuje se da ta suverenistička crta koju pokazuje Milanović privlači desne birače. Zanimljivo je i da on privlači i jedne i druge, tu i dolazimo do ovih 70-ak posto kako je pokazala anketa. Imate i potpuno oprečne kandidate, to su birači MOST-a odnosno desne konzervativne orijentacije. Imamo i birače Možemo odnosno lijeve liberalne orijentacije", rekao je Cipek i objasnio kako misli da će aktualni predsjednik dobiti glasove jednih i drugih.

"Jedne je dobio s Tuđman varijantom, a druge s anti HDZ varijantom. Sve zajedno ih okuplja s varijantom promjene. Paradoksalna situacija je da je on zapravo stari predsjednik - Predsjednika za predsjednika, a uspio se profilirati kao osoba koja donosi promjene", objasnio je.

Sljedeće pitanje odnosilo se na način na koji je Milanović vodio kampanju. Reporterka je Cipeka pitala bi li rezultat bio drugačiji da aktualni predsjednik nije bio pod medijskom ručnom.

"To se ne može znati. Ono što znamo je da, ako netko vozi prebrzo i naglo skreće, da može sletjeti s ceste. Možda bi se to i tada dogodilo, ali on mi se čini čvrsta osoba i mislim da je taj rezultat očekivan", rekao je Cipek.

Potom je komentirao činjenicu da je u drugom krugu održano samo jedno sučeljavanje između dva preostala kandidata.

"Primorcu je bilo izrazito teško zato što se protivnik uvijek izmicao. To je isto kao i u boksu, vi udarate, a ako stalno promašujete zato što protivnika nema, onda se jako iscrpljujete i ne možete polučiti dobar rezultat", kazao je Cipek.

"Milanović je već rekao da neće previše ulagati u kampanju u drugom dijelu, da bi tu eventualno samo izgubio. Zašto da sada na terenu nešto riskira, moglo se dogoditi neko skretanje i to si nije htio priuštiti. A Primorac je pokušao organizirati skupove u ovim županijama u kojima je HDZ vrlo snažan, primjerice Splitsko-dalmatinskoj i u Slavoniji. Pokušao je mobilizirati birače HDZ-a na presicama, ali to očito nije imalo efekt. Ono što je bilo optimalno je da on postiže rezultat HDZ-a, oko 34, 35 posto, a on je za sad samo na 27 posto", rekao je Cipek.

Sljedeće pitanje bilo je usmjereno na razliku između rezultata na parlamentarnim i predsjedničkim izborima.

"Drugačije su to vrste izbora, na jednima glasate za političke stranke, a na drugima za osobu. Nešto što na predsjedničkim izborima može biti prednost, a to je ta jedna pozitivna energija, provociranje, hrabrost i drskost, to vam na parlamentarnim izborima može biti mana", rekao je Cipek.

"Naravno da ljudi gledaju na način da, ako s jedne strane Vladu formira jedna stranka, druga ima predsjedničke dvore. Ono što je bitno napomenuti je da Milanović ipak daju neku energiju SDP-u. Od kako je pregazio Ustav kao plitki potok, od tada SDP-u postotak po postotak raste popularnost prema istraživanju javnog mijenja, ali daleko su parlamentarni izbori", rekao je Cipek i odgovorio na pitanje postoji li mogućnost obrata u nedjelju.

"Ne, nada naravno umire zadnja, ali na španjolskom nada znači ništa tako da nema tu nekakvih pretjeranih šansi", rekao je Cipek i odgovorio što pamti iz kampanje.

"Pamtim tri stvari. Prvo je bio onaj plakat gdje je Milanović imao tuđmanovski osmijeh, onako šarmantan za birače s jedne i druge strane. Drugo je ova latinska uzrečica da orao ne lovi muhe. To mi je bilo simpatično. I treće je bilo ono robotsko ponavljanje "gospodine Zoranu Milanoviću, Zoranu Milanoviću" od Primorca što nije polučilo neki efekt", zaključio je Cipek.

Istraživanje pokazuje da bi aktualni predsjednik Zoran Milanović mogao dobiti 67,4 posto glasova dok bi kandidat HDZ-a Dragan Primorac mogao dobiti manje od 27 posto. Ostatak istraživanje pogledajte OVDJE.

