Kaos u Lovačkom savezu: Državna revizija otkrila je baš svašta

Nemar u upravljanju financijama, neuredno vođenje knjiga, ignoriranje Izvršnog odbora kod odlučivanja o imovini, dodatna nepotrebna zapošljavanja, tek je dio zamjerki koje je na račun Hrvatskog lovačkog saveza (HLS) za 2023. godinu izrekao Državni ured za reviziju.

Zbog svega utvrđenog, Revizija je Savezu za financijske izvještaje dala suzdržano, a za usklađenost poslovanja uvjetno mišljenje, davši mu 38 naloga i preporuka da to ispravi.

Državni revizori utvrdili su da je sada bivši predsjednik Saveza Ivica Budor tvrtki HLS Trgovina, koja je u vlasništvu Saveza, dao u zakup na neodređeno aparthotel Republika u zagrebačkoj Nazorovoj ulici, koji je Savez uredio i opremio, bez da je o tome odlučio Izvršni odbor Saveza, a što je trebao po Statutu HLS-a.

Budor, koji je ujedno i direktor društva HLS Trgovina, bio je potpisnik ugovora o zakupu za obje ugovorne strane.

Ugovorena je mjesečna zakupnina u iznosu od 10.000 kuna tj. 1327 eura, uvećana za PDV, uz mogućnost raskida ugovora ako zakupnik ne plati zakupninu po dospijeću.

U istoj, 2023. godini, Budor je zadužio Savez te opteretio njegove nekretnine bez prethodnog odobrenja Izvršnog odbora, a u svrhu rekonstrukcije motela Vila Garić u hotel koju u Podgariću u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji provodi Vila Garić d.o.o., društvo u vlasništvu Saveza.

Nadalje, u ime Saveza s poslovnom je bankom zaključio revolving kredit u iznosu od dva milijuna eura.

Bez odluke Izvršnog odbora se uzimale pozajmice, zapošljavalo

Revizija je utvrdila i kako je Savez u 2023. isplatio pozajmice u iznosu od oko 2,1 milijun eura na poslovne račune Vile Garić i tvrtke Hils Trgovina, također bez prethodne odluke Izvršnog odbora.

Bez odluke Izvršnog odbora, predsjednik Saveza Budor zaključio je i ugovore o zajmu s dvoje zaposlenika u iznosu od 25.000 eura.

Koncem 2023. Savez je imao 28 zaposlenih, od kojih je osam novih, s kojima je Budor zaključio ugovore o radu, bez da je Izvršni odbor ocijenio da je to potrebno. Uz to, zapošljavanje nije bilo oglašeno u sredstvima javnog priopćavanja kako nalaže pravilnik Saveza.

Revizija je utvrdila i kako je Budor za obavljanje aktivnosti ostvario naknadu u bruto iznosu od 27.885 eura, odnosno neto 17.836 eura.

Od siječnja do svibnja 2023. naknada mu je obračunana u mjesečnom brutoiznosu od 2074 eura, neto 1327 eura. U drugoj polovici godine je povećana i isplaćena u mjesečnom neto iznosu od 1600 eura. Također, u srpnju i prosincu 2023., uz redovnu mjesečnu naknadu, Budoru su isplaćeni i bruto iznosi od 663 eura za regres i nagradu za radne rezultate.

Češljajući poslovne knjige, Revizija je otkrila da su u njima evidentirana 562 izdana putna naloga, no da njih 41 ne sadrži registarsku oznaku automobila, iako se putovalo privatnim automobilom, 228 naloga nije potpisala ovlaštena osoba, a 466 ih nema izvješće s puta itd.

Kod 203 ulazna računa u iznosu od oko 680 tisuća eura nedostaje potpis naredbodavca, a 237 računa prema kojima je nabavljena roba i usluge u iznosu od 827.000 eura, nije prethodno ovjereno potpisom.

Više od 39.000 eura je potrošeno na reprezentaciju, bez da se zna svrha ugošćivanja ili korisnik. Reprezentacija se, između ostalog, odnosi na troškove organizacije proslave Svetog Huberta (39.570 eura), Državnog prvenstva u lovnom streljaštvu (gotovo 16. 000 eura) te održavanje skupština Saveza (6400 eura).

Budoru izglasovano nepovjerenje, novi predsjednik HLS Mato Čičak

Revizija je HLS zamjerila i da mu prihodi i rashodi u Financijskom planu nisu realno planirani. Naime, ukupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane bili su veći za 9, 8 milijuna eura ili 273 posto, a rashodi za 8,7 milijuna eura ili 233,6 posto.

Ivica Budor više nije predsjednik HLS, na izvanrednoj izbornoj skupštini Saveza izglasovano mu je nepovjerenje, a za novog je predsjednika izabran Mato Čičak, objavio je HLS na svojoj mrežnoj stranici koncem kolovoza ove godine.

Izvanredna izborna skupština Saveza održana je na traženje 34 članova Skupštine HLS, navodi Savez, ne iznoseći pojedinosti o tom zahtjevu.