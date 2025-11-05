Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Državna revizija

Ministarstvo financija u problemima: "Zakasnili su više do 10 godina"

Piše Hina, 05. studenoga 2025. @ 08:20 komentari
Ministarstvo financija
Ministarstvo financija Foto: Ranko Suvar/Cropix
S obzirom na to da u vrijeme obavljanja revizije, a to je bio svibanj prošle godine, novi pravilnici nisu doneseni, primjenjivali su se stari.  
Najčitanije
  1. Požar nakon pada zrakoplova
    Užas u SAD-u

    FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
  2. Ilustracija
    Drama u Njemačkoj

    Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
  3. Božo Milković - 2
    Radnici bježali iz skladišta

    Vlasnik tvrtke koju guta požar: "Strašno! Sve je nestalo u sekundi, šteta je ogromna"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Portugalske vlasti zaplijenile podmornicu s 1,7 tona kokaina
Zanimljiva posada
VIDEO Na Atlantiku presreli narkopodmornicu: U Europu prevozila 1,7 tona kokaina
Požar u Svetoj Nedelji lokaliziran i pod nadzorom
VATRA POD NADZOROM
Lokaliziran požar nadomak Zagreba, urušio se dio betonske konstrukcije: "Zapalilo se 200 tisuća guma"
Bivša TV voditeljica izbola majku (80) do smrti, susjedi u šoku: "Ruke su joj bile pune krvi"
Horor u Kansasu
Bivša TV voditeljica izbola majku (80) do smrti, susjedi u šoku: "Ruke su joj bile pune krvi"
Raste broj mrtvih u požaru Doma za starije u Tuzli
UŽAS U SUSJEDSTVU
Raste broj mrtvih u stravičnom požaru Doma za starije: "Godinama se upozoravalo na uvjete"
Revizija: S više od 10 godina kašnjenja ministar donio pravilnik
Državna revizija
Ministarstvo financija u problemima: "Zakasnili su više do 10 godina"
Trump reagirao na Mamdanijev govor: Sve poručio u tri riječi
Brza reakcija
Trump brzo reagirao na Mamdanijev govor: Sve poručio u tri riječi
U padu teretnog zrakoplova najmanje sedam poginulih
Užas u SAD-u
FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Vlasnik tvrtke koju guta požar: "Strašno! Sve je nestalo u sekundi, šteta je ogromna"
Radnici bježali iz skladišta
Vlasnik tvrtke koju guta požar: "Strašno! Sve je nestalo u sekundi, šteta je ogromna"
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
sprječavanje širenja zaraze
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
Požar u domu za starije, najmanje sedam mrtvih
Velika tragedija
Strava u BiH! Požar u domu umirovljenika, najmanje deset mrtvih, stižu strašne snimke
Masovni napadi dronovima u Rusiji
PROGLAŠENE UZBUNE
Žestoki napadi dronovima u Rusiji: Jedna od najvećih rafinerija u plamenu, tisuće bez struje
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
U padu teretnog zrakoplova najmanje sedam poginulih
Užas u SAD-u
FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
sprječavanje širenja zaraze
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
show
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Alen Vitasović u iskrenom razgovoru govori o borbi s alkoholom, ljubavi i povratku na veliku pozornicu!
''meni je žao...''
Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
zabava
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Meme
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Zanimljivo rješenje
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
tech
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Kakvo bizarno objašnjenje šefa kompanije: Otpustili su 14 tisuća ljudi, ali ne zbog ušteda ili primjene AI-a
Vjerujete li im?
Kakvo bizarno objašnjenje šefa kompanije: Otpustili su 14 tisuća ljudi, ali ne zbog ušteda ili primjene AI-a
sport
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Mateo Kovačić izgubljen za Svjetsko prvenstvo? Ovo su njegove alternacije
utrka s vremenom
Mateo Kovačić izgubljen za Svjetsko prvenstvo? Ovo su njegove alternacije
Rijeka promijenila ime stadiona: Više se neće zvati Rujevica
pala je odluka
Rijeka promijenila ime stadiona
tv
Kumovi: Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
KUMOVI
Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
Skrivena sudbina: Došao je u nezgodnom trenutku - kako će opravdati ovu prisnost?
SKRIVENA SUDBINA
Došao je u nezgodnom trenutku - kako će opravdati ovu prisnost?
putovanja
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
novac
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Nije im prvi put
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
lifestyle
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Najpopularnija imena za djevojčice i dječake u 2025. godini
Stigli podaci
Jeste li iznenađeni? Ovo su najpopularnija imena za dječake i djevojčice u 2025. godini
sve
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene