Ministarstvo financija u problemima: "Zakasnili su više do 10 godina"

Ministarstvo financija s više od 10 godina kašnjenja donijelo je pravilnik o visini novčane naknade za rad u prvostupanjskom i drugostupanjskom disciplinskom sudu Carinske uprave, trebao ga je, naime, donijeti do konca 2013., a na snagu je stupio u listopadu prošle godine.

Utvrdio je to Državni ured za reviziju analizirajući poslovanje i financijske izvještaje Ministarstva financija, odnosno Carinske uprave za 2024. godinu, a u oba slučaja Ured je dao uvjetna mišljenja.

Pravilnici su podzakonski akti koji detaljnije razrađuju primjenu nekog zakona, donose ih izvršna tijela, u ovom slučaju ministar financija. No, da bi ih on donio, prijedlog je trebao stići od Carinske uprave, a ona, utvrdila je Revizija, nije izradila prijedloge čak pet pravilnika.

Ti su akti pak trebali biti doneseni do konca 2013., odnosno do konca lipnja 2017., dakle još u mandatima ministara Borisa Lalovca i Zdravka Marića. Jedan je pravilnik donesen s više od deset godina kašnjenja, u 2024., dakle u mandatu ministra Marka Primorca.

Tim se pravilnicima, uz ostalo, uređuju način vođenja te način i rokovi čuvanja evidencija; provedba zaštitno-sigurnosnih mjera tijekom rada, prava i obveze ovlaštenih carinskih službenika koji se upućuju na rad u inozemstvo, načini i uvjeti sudjelovanja u radu projekata na poziv međunarodnih institucija; vrste priznanja, postupci dodjele priznanja i visine novčanih nagrada itd.

S obzirom na to da u vrijeme obavljanja revizije, a to je bio svibanj prošle godine, novi pravilnici nisu doneseni, primjenjivali su se stari.

Ipak, Državni ured za reviziju naložio je Carinskoj upravi da u čim kraćem roku poduzme aktivnosti za izradu pravilnika za koje je istekao propisani rok za donošenje.

Nema informacije kome je i koliko dodijeljena oduzeta roba

Državni ured za reviziju je Carini zamjerio i da na mrežnim stranicama nije objavila informaciju o besplatnoj dodjeli robe oduzete u prekršajnim postupcima.

U prošloj godini Povjerenstvo za besplatnu dodjelu robe, za koje Carinska uprava obavlja stručne i administrativne poslove, donijelo je 43 odluke o besplatnoj dodjeli različite vrste i količine hrane, odjeće, elektroničke i računalne opreme, vozila te druge robe udrugama, tijelima državne uprave, Središnjem uredu, pučkim kuhinjama, bolnici te drugim javnim ustanovama, no Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama nema objavljene informacije o tome, pa je dobila zadaću da to učini.

Revizija je imala primjedbe i na prekovremeni rad u Carinskoj upravi, naime, za 15 zaposlenika trajao je do 40 sati više od propisanog ograničenja godišnjeg broja sati prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, odnosno više od 250 sati godišnje.

Carinskoj upravi Revizija je zamjerila i da nije izradila obrazloženje općeg dijela financijskog plana niti na mrežnim stranicama objavila izmjene i dopune tog plana, kao ni polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.

Izvješće o godišnje popisu imovine i obveza na 31. prosinca 2024. godine, sastavljeno je 12. ožujka ove godine, što je nakon roka za predaju financijskih izvještaja. Iz navedenog proizlazi da popis imovine i obveza nije proveden pravodobno te nije ostvarena osnovna svrha godišnjeg popisa imovine i obveza, a to je usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, zaključio je Državni ured za reviziju.