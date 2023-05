Ime mu je Arkadas, što na turskom znači prijatelj. Ima samo tri mjeseca, a u Meksiko je stigao iz Turske. Kad odraste, bit će pas tragač. Baš kao Proteo, potražni pas iz Meksika koji je poginuo u Turskoj na zadatku.

Crno bež, čupavih ušiju, ogromnih šapa i milog veselog pogleda osvojio je sve u isti mah. Jedva su ga dočekali, silno su mu se veselili. Tri su mu mjeseca tek, a čekaju ga velike zadaće. Naslijediti prethodnika neće biti lak posao.



Arkadas, Prijatelj. Ime je to koje nosi tromjesečno štene pristiglo ovih dana u Meksiko iz Turske. Maleni njemački ovčar pridružio se slavnoj meksičkoj jedinici za pse, specijaliziranoj za pomoć u lociranju preživjelih u zemlji sklonoj potresima i drugim prirodnim katastrofama.

Arkadas što na turskom znači prijatelj, novi je pas tragač, koji je Turska poklonila Meksiku nakon smrti Protea, meksičkog psa spasioca koji je pomagao u potrazi za preživjelima nakon snažnog potresa koji je zadesio Tursku i Siriju prije nekoliko mjeseci.

Proteo je stradao tražeći preživjele pod ruševinama, a spasio je više od 10 ljudi. Nisu ga uspjeli spasiti unatoč svim naporima.



''Duboko žalimo zbog gubitka našeg velikog suputnika, psa Protea. Ispunio si svoju misiju kao član meksičkog izaslanstva u potrazi i spašavanju naše braće u Turskoj. Hvala ti na tvojem herojskom radu'', poručili su tada opraštajući se od svojeg vjernog člana iz meksičkog Ministarstva obrane, a Meksiko je odao počast Proteu, također njemačkom ovčaru, na vojnom pogrebu.

Arkadasa će trenirati isti trener koji se brinuo za Protea, a svečano je dočekan na formalnoj ceremoniji u vojnoj bazi u Mexico Cityju, gdje su mu se pridružili novi pseći i ljudski kolege, piše CNN.





Arkadas, noseći podstavljenu zelenu ormu s malom meksičkom zastavom, uzbuđeno je zalajao kad se iz zvučnika zaorila meksička himna.

''Zahvaljujući mojim prijateljima iz Meksika koji su me primili s velikom ljubavlju, obećavam da ću dati sve od sebe da budem odličan pas za potragu i spašavanje", tvitalo je u njegovo ime meksičko Ministarstvo obrane.

Ime je psić dobio online glasanjem, naime, Ministarstvo obrane, koje obučava pse tragače, zatražilo je od ggrađana da glasaju za jedno od tri imena: Proteo II, Arkadas što na turskom znači prijatelj ili Jardim što na turskom znači pomoć.

Potražni psi iz cijeloga svijeta, uključujući i Hrvatsku, odradili su, ogroman posao u razornim potresima koji su pogodili Tursku i Siriju spasivši tisuće preživjelih ispod ruševina.

Turska aviokompanija Turkish airlines omogućila je potražnim psima pri povratku u matične zemlje putovanje u avionu poslovnom klasom, a ne u kargo dijelu, kao gestu zahvale i počasti.

