Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s bivšim ministrom financija Borisom Lalovcem o Vladinom izbornom proračunu za 2020. godinu, ali i o poreznoj politici.

Lalovac je komentirao štrajk obrazovnih sindikata. Smatra kako će se naći kompromisno rješenje. "Bilo bi bolje i mudrije za Vladu da je ranije sjela za stol sa sindikatima. Ovako su samo patili i učitelji i djeca. Vlada što prije treba sjesti za stol sa sindikatima kako bi pokazali da su ozbiljni", smatra Lalovac.

Ne misli da će Vlada uspjeti u sedam mjeseci promijeniti politiku s koeficijentima, a objasnio je i što je mislio kada je tijekom rasprave u Saboru o proračunu upozorio da svaka treća kuna dolazi od PDV-a.

"20 milijardi kuna sada ima više PDV-a nego što je to bilo 2007. i 2008. godine. To znači da je gospodarstvo prenapregnuto i da gospodarstvo usporava, da porezni prihodi idu gore.

To znači da ako dođe do poremećaja na bilo kojem tržištu - kud koji, mili moji. U velikom smo problemu u tom slučaju. Sad je veliki PDV i to se krpa. I plaće i mirovinski sustav. No ako dođe do bilo kojeg poremećaja bit će problema", upozorava.

Smatra da je proračun za iduću godinu prenapuhan, a da se sada cementiraju nova prava koja će neka druga Vlada morati ponovno pregovarati.

"Već viđeni scenarij. Ova Vlada će cementirati nešto što će druge Vlade opteretiti", kaže Lalovac. Objasnio je i što je sada slično 2008. godini kada nas je pogodila kriza.

"Rast cijena nekretnina divlja, gospodastvo raste 2 posto, osobna potrošnja, gotovinski nenamjenski krediti rastu po dvoznamenkastim stopama i to je nešto što smo vidjeli 2008. godine".

Upozorava kako se osobna potrošnja temelji na privatnom dugu, gotovinskim nenamjenskim kreditima koji su eksplodirali, a da plaće rastu 2 posto, a zaduženja građana 10 posto.

Na pitanje je li rast gotovinskih namjenskih kredita "novi švicarac", Lalovac upozorava kako će se netko u budućnosti morati time pozabaviti.

"Ne možemo donositi porezne izmjene po dobi" , tako je Lalovac komentirao 700 milijuna kuna potpora za zapošljavanje mladih. Misli da je to diskriminatorno i da bi ta odredba mogla pasti na Ustavnome sudu.

Premijer Plenković u četvrtak bi trebao pred Saborom braniti prijedlog državnog proračuna za 2020. godinu.

