Vlada Andreja Plenkovića zastupnicima je poslala na usvajanje svoj posljednji proračun u mandatu. Država i dalje troši više nego što gospodarstvo raste. No svi koji ovise o državi, bilo da primaju plaće, mirovine ili neke potpore, mogu biti sigurni one će biti iste, ako ne i veće.

Ministar Zdravko Marić predvidio je kako će prihodi države biti 145,1 milijardu kuna, a rashodi 147,3 milijarde.

Predviđen je i rast od 2,5 posto, dok se očekuje da nezaposlenost padne na 6,3 posto, a javni dug će iznositi 68 posto BDP-a.

Marić očekuje i da će se u proračun 2020. od PDV-a sliti 55 milijardi kuna, od trošarina 16 milijardi, te 34 milijarde od poreza na dobit ili doprinosa.

Iz proračuna će se pak, za plaće zaposlenih u državi izdvojiti 30 milijardi kuna, a 41 milijarda ide za mirovine.

HZZO nije u proračunu s obzirom na stalne minuse, stalne sanacije, a oni godišnje troše 27 milijardi kuna.

Država će i za kredite morati izdvojiti 8 milijardi kuna.

Ugostitelji će plaćati manji PDV koji će iznositi 13 posto. Jedete li u restoranu ili naručujete dostavu, bit će vam isti PDV.

Poduzetnike koji žele zaposliti mlade do 31 godine, kojih ima oko 250.000 prema procjenama ministra Marića, imat će porezne olakšice. Za mlade do 25. godine neće morati plaćati doprinose, a za one od 25. do 31. godine starosti samo pola doprinosa.

