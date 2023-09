Nisu svi zadovoljni novim krugom porezne reforme: "Vlada je stvorila očekivanja o povećanju plaća, pa to prebacila na gradonačelnike i načelnike"

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Biočina komentirao je novi krug vladine porezne reforme, a prvo je pojasnio tko će njome biti najzadovoljniji.

"Osim konobara koji će sljedeće sezone napokon moći ubirati napojnice od računa plaćenih karticom, rekao bih da su najveći dobitici oni građani s najnižim primanjima pogotovo oni na minimalcu. Oni će od 1. siječnja kada država de facto preuzeti plaćanje dijela njihovog mirovinskog doprinosa dobiti najveću povišicu. Oni mogu očekivati nekih 40 do 45 eura. Zbog povećanja poreznog odbitka plaća će mnogim građanima rasti, no to će biti vrlo niske povišice, tu govorimo o jednoznamenkastom iznosu u eurima. Tu će nešto bolje proći građani s više djece ili uzdržavanih članova obitelji", pojasnio je Biočina.

Ipak, ima onih koji reformom i neće dobiti puno.

"Gubitnici su gradonačelnici i načelnici. Zbog ove vladine odluke da spoji prirez i porez na dohodak oni su zapravo dovedeni u situaciju da imaju samo dva izbora. Jedan je da se odreknu dijela svoga proračuna, jedan je da to ne naprave, ali tada moraju biračima objašnjavati zašto to neće učiniti. Vlada je na neki način stvorila očekivanja velikog rasterećenja plaća, a onda je odgovornost za to prebacio prebacio na čelnike lokalne samouprave", rekao je.

Zagrebački gradonačelnik već je najavio da će gubitak prireza kompenzirati uvođenjem maksimalne stope poreza na dohodak.

"Ona polovica Zagrepćana koja je dosad plaćala prirez, ostat će više manje na istom. Ono što će se sad dogoditi je da će se voditi rasprava mora li Zagreb s obzirom na veličinu svog proračuna i snagu ekonomsku imati i najvišu stopu poreza na dohodak.No, kad govorimo o onima koji imaju pravo biti razočarani, onda je tu jedan široki krug građana kojima ova reforma ni teoretski nije mogla donijeti nikakvo značajnije povećanje plaća. To su građani s natprosječnim plaćama koji žive u općinama i gradovima gdje ni dosad nije bilo prireza. A to je primjerice cijelo Međimurje. Pa ako živite u Međimurju i imate plaću višu od 1300 eura bruto, ova reforma zapravo se vama nije ni bavila", poručio je Biočina za kraj.

