Još se čeka sigurnosni elaborat za Thompsonov koncert: "Policija je o svemu obaviještena naknadno, a još uvijek nije definirano ovo"

Nešto više od mjesec dana je do spektakla na zagrebačkom Hipodromu.

Dok tim Marka Perkovića Thompsona tvrdi kako sve ide po planu - službe čekaju sigurnosni elaborat koji bi trebao definirati brojne organizacijske detalje.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da država definira koji su to standardi i koji su to uopće uvjeti koje treba organizator zadovoljiti kako bi bila zajamčena sigurnost toliko velikog broja ljudi.

"Organizator je taj koji mora ispuniti te uvjete, inače je organizator odgovoran za bilo kakve sigurnosne propuste", napomenuo je Tomašević.

Organizator koncerta je tvrtka iza koje stoji pet imena. Kao direktor naveden je Mirko Gudelj.

U prvom ugovoru jasno stoji kako organizator neće prodati više od 100 tisuća ulaznica - međutim - već u prvoj tranši prodano je 180 tisuća ulaznica više.

Pa se radio dodatak ugovoru na dan kada je krenula prodaja druge tranše. Tu uopće nije definiran broj posjetitelja na novih 100 tisuća zakupljenih kvadrata.

Policija još čeka organizatora da dostavi sigurnosni eleborat.

Konačan sud dat će struka koja će analizirati svaki detalj sigurnosnog elaborata.

Reporter Domagoj Mikić kaže kako Grad Zagreb poručuje da nisu stigli provjeriti, navodno su zapravo aneksom ugovora omogućili organizatoru koncerta da na površini od 380.000 četvornih metara proda karata koliko god želi.

Osnovni ugovor kao i njegov dodatak - na to je potpis stavio USKOK-ov osumnjičenik Kosta Kostanjević. Organizator se zaletio u cijeloj ovoj priči jer je ugovorom jasno bilo definirano da organizator neće prodati više od 100.000 ulaznica, no on je prodao više 180.000 ulaznica.

Grad Zagreb je dodatkom ugovora u potpunosti izišao u susret organizatoru koncerta, a Tomaševićeva gradska uprava nema odgovornosti za niti jedan jedini segment.

Rizik je preuzeo organizator, ali kontrolu i provedbu svega će u konačnici nadzirati policija, ali i ostale službe", kaže Mikić.

Policija još nije dobila sigurnosni elaborat za koncert, a on je ključan.

"No, to ne znači da policija ne provodi pripreme. Ono što je neobično, da je policija o svemu obaviještena kada je prodano pola milijuna karata. Ovdje je riječ o privatnom događaju, koji za cilj ima svakako i zaradu. Sve odgovore na ova pitanja morat će dati organizator koncerta, jer na njima je rizik i odgovornost i oni jamče da će sve biti u skladu sa zakonom i propisima za ovakav događaj.

Što se tiče nelogičnosti, još uvijek nije definirano kako će izgledati transfer svih onih koji žele doći na koncert.

Gdje će oni parkirati? Treba biti jasno svim stanovnicima Novog Zagreba da će ovo biti i dan prije i dan kasnije i na dan samog koncerta jedna sterilna zona gdje će vladati potpuno drugačija pravila.

Osim policije, ključna stavka bit će inspektori Državnog inspektorata. Oni će biti ključni, oni će dati crveno ili zeleno svjetlo.

Oni su već u kontaktu s timom. Ovdje dolazi građevinska inspekcija, elektroenergetska, sanitarna...Ništa se neće prepustiti slučaju.

Treba imati na umu da je 5. srpnja udarni turistički vikend naa autocestama se očekuje pravi pakao. Ovdje je važno da niti jedna karika ne zakaže, jer ako zakaže moglo bi doći do ozbiljnih problema".