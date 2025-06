Predsjednik sindikalista o štrajku tijekom matura: "Možemo razgovarati, ali nismo spremni odustati"

Napet kraj školske godine za srednjoškolce, studente, ali i njihove roditelje. U posljednjem tjednu nastave, u jeku zaključivanja ocjena, ali i provođenja državne mature, moguć je štrajk.

U ministarstvu kažu - razloga za štrajk nema, a svaki izgubljeni dan nastave morat će se nadoknaditi.

S predsjednikom nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinkom Turalijom razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"S obzirom na sve što se događalo zadnjih mjeseci i na već dva propala mirenja između sindikata i Vlade, ne čini mi se da je tu itko spreman popustiti", rekla je reporterka.

Turalija je rekao da će o modalitetu štrajka odlučiti naknadno, ali da će se truditi da šteta za učenike i kolege bude što manja.

Kazao je i da će, ako ne uspije proces mirenja u sljedećih pet dana, najaviti štrajk u vrijeme kada je ispit državne mature.

"Koliko ćemo ugroziti sam ispit, to ne mogu sada reći. O tome hoćemo li blokirati državnu maturu, odlučit ćemo naknadno. To će biti odluka našeg tijela ili zajednička odluka. To je već drukčija priča. Tada nema nastave, a ispiti su obavezni i moramo odgovorno pristupiti svemu", rekao je.

Kazao je i da su svjesni bijesa roditelja, ali i da su nakon prosvjeda 9. svibnja članovi sindikata obećali nastaviti.

"Referendum vam je uvijek takav, rezultate morate poštivati", rekao je i dodao da bi volio da roditelji imaju razumijevanja.

"Ovi sindikati se trude i za mnoge roditelje čija će djeca upisivati strukovne škole. Već dugo pokušavamo odgoditi, barem na godinu dana, reformu strukovnog obrazovanja. To je afirmativno prema djeci, ne vidim zašto Vlada ne bi pristala da se takvo nešto napravi. Da se to već prije napravilo, možda bismo bili afirmativniji prema svemu ovome i ne bi došlo do ove točke", rekao je Turalija.

Sanja Vištica i Zrinko Turalija - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ovako je komentirao odnos s resornim ministarstvom:

"Mi smo uvijek optimisti, moramo nekako izaći iz ovoga. Jedino ako druga strana ima namjeru da nas pusti do kraja i da nas prokaže. Međutim, druga strana bi trebala znati da su ova dva srednjoškolska sindikata jedini sugovornici kad je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje. Mislim da bi bilo vrijeme da se nekako dogovorimo i pronađemo neki modalitet."

Turalija je dao naznaku da su sindikati spremni razmisliti o nekim prethodnim zahtjevima i modalitetima kako bi izašli iz problema.

"Možemo razgovarati i možemo probati naći mogućnost da izađemo iz ove situacije. Nismo spremni ni od čega odustati, već smo spremni razgovarati o modalitetima naših zahtjeva", zaključio je.

Štrajk je, ako propadne mirenje, moguć već idućeg tjedna - od 9. do 13. lipnja.