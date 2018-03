Potpredsjednika Željka Reinera (HDZ) u subotu je na sanjkalištu na Cmroku u društvu, supruge, kćeri i unuke zatekla ekipa Dnevnika Nove TV, a Reiner je komentirao i je li spreman na stotine amandmana koji će se pojaviti na idućoj saborskoj sjednici.

Reiner nije siguran da će građani na toliko amandmana gledati blagonaklono, obzirom da je riječ, kako kaže, o taktici razvlačenja glasovanja iz redova oporbe.

"Koliko sam ja čuo ima ih nešto više od 300, međutim to su formalni amandmani, to su vam amandmani otprilike tako, evo, na članak 1. gdje kaže "U poslovniku Hrvatskog sabora" na amandman jedan je izbacite "U", amandman dva je "psolovniku", amandman tri je "Hrvatskog", amandman četiri je "sabora". Zapravo to je opet jedna taktika oporbe da razvuče glasovanje o amandmanima na nekakvih 6 ili 8 sati slično kao što su radili ovo cijeli dan cijelu noć pa i sljedeći dan. Nisam siguran baš da će građani smatrati da su oni poslali saborske zastupnike u Sabor da to rade, da zapravo troše njihove novce i da se to da to traje satima umjesto da diskutiramo o zakonima i o stvarima koje uistinu nešto znače građanima kako poboljšat njihov standard, kako im poboljšat plaće itd. Mi ćemo nažalost potrošiti opet nekakvih 6 ili 8 sati potpuno uzaludno na ovakve amandmane ovakvog tipa kao što sam vam rekao", kaže Reiner.

Isto tako, upitali smo Reinera što je toliko smiješno bilo Mostovom zastupniku Tomislavu Paneniću tijekom saborske rasprave u sitne sate.

"Pa valjda je i njemu bilo smiješno pričati o cijenama banana u nekakvih 3 sata ili koliko je bilo. Vidjeli ste, to je jedan pristup koji služi naravno ometanju rada Sabora. On je legitiman, ali pitanje je koliko građani će to baš cijeniti da se njihov novac tako troši umjesto da se raspravlja o pitanjima koja njih stvarno muče", rekao je Reiner.