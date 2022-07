Održana je prosvjedna šetnja Radničke fronte na temu "Pobačaj u Ustav". Zahtijevaju prijedlog promjene kojom bi se pravo žene na pobačaj vratilo u Ustav.

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović istaknula je kako je povratak pobačaja u Ustav način na koji bi se popravilo trenutačno stanje po tom pitanju zbog velikog broja liječnikas s prizivom savjesti.

"Nije samo stvar u tome da će se promijeniti pravo na pobačaj, da će se uskratiti ženama. Ono je već uskraćeno. I to je ono što mi želimo upozoriti. Ne orijentirati se na Batarela i Markićku kao nekakve babaroge koji će nama ukinuti pravo na pobačaj, nego se orijentirati na to da je to pravo već danas itekako ugroženo, i to ženama slabijih socijalnih statusa. Mi ga moramo vratiti i ustavnom promjenom i svim zakonskim promjenama koje omogućavaju ženama da usitinu obavljaju pobačaj u našim bolnicama", poručila je Peović.

