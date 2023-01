Policija je priopćila da je američki staford u Zagrebu pobjegao iz dvorišta i ugrizao dijete na ulici. Da stvar bude gora, vlasnik psa bio je u alkoholiziranom stanju – policija mu je izmjerila čak 4,07 promila u krvi.

Šetnja na zagrebačkoj Kustošiji mogla je završiti tragično. Pas je napao dijete i ugrizao ga za nogu, a vlasnik psa imao je čak 4,07 promila alkohola u krvi. Policija je kazneno prijavila 48-godišnjeg vlasnika američkog staforda te mu je pas oduzet.

"Sumnja se da je 48-godišnjak svog psa pasmine američki stafordski terijer držao na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja, omogućivši mu kretanje bez nadzora, a suprotno odredbama Zakona o zaštiti životinja", stoji u priopćenju Policijske uprave zagrebačke.

Osumnjičeni će se braniti sa slobode. Vlasnici pasa jedini su odgovorni za svog kućnog ljubimca, ističe trener pasa Damir Car.

"Imamo identične probleme. Imamo napade pasa, imamo pse koji se šeću bez uzice, koji su ozlijeđeni. To vam jasno govori da zakon nije primijenjen, nego je lijepo slovo na papiru. U inozemstvu imamo primjere da, kada vas netko uhvati bez povodnika, bez obzira na opravdanje plaćate jako masnu novčanu kaznu", rekao je Car reporterki Dnevnika Nove TV Anji Perković.

Uz obvezan povodac, psu treba odgoj i svakodnevna socijalizacija. Car je objasnio da psi najčešće napadaju iz dva razloga.

"Pas je to naučio raditi. To je naučio jer je to netko zahtijevao jer je, na primjer, čuvarski pas koji svoju zadaću završavaju ugrizom čovjeka ili je iz iskustva naučio, u suradnji s čovjekom, da će zadaću izvršiti samo ako se čovjek makne od njega, da se ugrizom manke od njega", objasnio je Car.

Ozlijeđeno dijete je pušteno na kućno liječenje, a dječji kirurg Marko Mesić upozorio je da su ozljede mogle biti daleko teže.

"Nekad ti ugrizi mogu biti izuzetno ozbiljni sa ozljedama vaskularnih struktura, neurocirkulacijskih struktura i može biti opasno po život. Mislim da se jedan od najgorih slučajeva koji smo imali dogodio prije par godina, kad je bilo stotinjak ugriza pasa koji se dogodio na deponiju kada su djevojčice hranile pse", rekao je Mesić, dječji kirurg Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Moguća kazna za vlasnika psa mogla bi biti od šest mjeseci do nekoliko godina zatvora.

