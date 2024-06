Razmirice između HDZ-a i DP-a vode novim izborima? "Ne vidim u čemu je problem"

Najnoviji okidač u odnosima Domovinskog pokreta i HDZ-a postala je petokraka na povorci ponosa. Domovinski pokret je želi zakonski zabraniti.



"Kroz Sabor ćemo tražiti neke stvari, što se tiče ideoloških stvari kao npr. zabrana jugoslavenske zastave koja je viđena ove nedjelje na gay povorci u Zagrebu", rekao je Stipo Mlinarić Ćipe.



Zastava je zasmetala i premijeru Andreju Plenkoviću, no na izravno pitanje namjerava li je zabraniti kaže: "Mi smo tu temu riješili. Mislim da moramo ostaviti povjesničarima da se bave povijesti. Hrvatska je slobodna zemlja."



MOST-ov Nikola Grmoja u ponovnom zaoštravanju retorike DP-a vidi samo kampanju.



"Sad ponovno obećava nešto što je svjestan da se neće dogoditi. Sve će to funkcionirati izvrsno, a ovo su samo, kao što je i sam Ćipe rekao, predizborne najave", rekao je Grmoja.



Ostatak oporbe vidi gotovo pa govor mržnje. Pogotovo zbog izjava o SDSS-u.



"Dakle Stipe Mlinarić ne bi mogao govoriti, ne bi imao takvu ideju i inspiraciju da mu to nije stvorila moć koju je dobio ulaskom u Vladu Andreja Plenkovića. Prema tome, za takve izjave, za širenje takvog govora mržnje odgovoran je Andrej Plenković", smatra Željko Jovanović.



Stipo Mlinarić Ćipe pak kaže kako je to samo ispunjavanje predizbornog obećanja.



"Samo da podsjetim javnost. To je bio uvjet DP-a, to smo komunicirali u kampanji da ne želimo SDSS ni Možemo! u Vladi. Ne vidim u čemu je tu problem", podjetio je Mlinarić.



Ova "Vlada iz inata" kaže saborska zastupnica Možemo! Urša Raukar, Plenkovića bi mogla koštati više nego novi izbori.



"Svako šurovanje s radikalnom desnicom u nekom europskom kontekstu je još uvijek sasvim neprihvatljivo. I Plenković će jako teško objasniti svojim europskim kolegama kako to da u Hrvatskoj kreću revizionistički stavovi", rekla je Raukar.

Domovinski pokret zbog Jasenovca propituje i rad ministrice Nine Obuljen Koržinek.

Bez obzira na sve, tvrde da koalicija funkcionira bez problema.



"Građani su jasno rekli sa 61 mandatom HDZ-u i s 14 mandata DP-u u kojem smjeru Hrvatska treba ići. Mislim da smo te melankonije otklonili", rekao je ministar popljoprivrede iz redova DP-a Josip Dabro.

"Mislim da smo fokusiani na sve ono što je bitno. Što se tiče ovih detalja, tko što govori, a uz to je saborski zastupnik, to nije predmet Vlade niti to išta remeti niti će suradnja biti dovedena u pitanje", rekao je premijer.

Ipak, teškim pitanjima poput saborskog Odbora za manjine bavit će se nakon izbora.

