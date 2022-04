Nakon završenog očevida zagrebačka policija otkrila je detalje tragedije u Donjoj Bistri. Utvrđeno je da je majka najprije usmrtila dijete, a potom i sebi oduzela život. Njihova tijela pronašao je otac djeteta. Policija nikada nije postupala u obitelji, niti su bili evidentirani.

Tragedija u Donjoj Bistri mještane je u ponedjeljak ostavila u šoku. Naime, majka je usmrtila dijete, a zatim i sebe u obiteljskoj kući. Zbog smanjenih roditeljskih sposobnosti i lošijeg imovinskog stanja obitelj je bila pod paskom Centra za socijalnu skrb, a zanemarivanja ili zlostavljanja djeteta nije bilo.

O tom je događaju reporter Ivan Čorkalo za Dnevnik Nove TV razgovarao s Marijom Barilić, ravnateljicom Uprave za obitelj i socijalnu politiku.

"Da bi se nešto moglo poduzeti, sustav mora imati saznanja o tome da netko zaista svojim ponašanjem ugrožava sebe ili nekog drugog. U tome smislu, ako postoji određena saznanja, sustav socijalne skrbi će svakako obavijestiti nadležnog liječnika obiteljske medicine i hitnu medicinsku pomoć - ovisno o kakvoj situaciji se radi. Ako postoje saznanja - odgovornost je na sustavu da pravovremeno reagira", objasnila je.

U priopćenju je navedeno da je odgovoran sustav, ali i svaki pojedinac koji ne smije okretati glavu primijeti li neku anomaliju.

Jeste li vi ili netko koga znate žrtva obiteljskog nasilja? Donosimo sve znakove nasilja, mitove o njemu, ali i gdje i kako potražiti pomoć

"Svaki puta kada se dogodi tragični događaj, imamo ljude u blizini tih osoba koji su imali određene informacije da su postojala određena ponašanja koja su ukazivala na moguće tragične ishode. Isto tako je važno da kao društvo, ali i pojedinci osvijestimo da ako primijetimo ponašanja koja upućuju na to da bi osobe mogle svojim ponašanjem ugroziti sebe ili druge - da obavijestimo nadležna tijela", komentirala je. To nije zato da se osobama napakosti, već da im se pomogne, dodala je. Iznimno je važno za pojedince da potraže pomoć - to nije sramota.

Linija za pomoć žrtvama nasilja otvorena je na broju 116 006. "Na telefon se javljaju stručnjaci iz Udruge za podrške žrtvama i svjedocima, u konačnici se najčešće radi o pitanjima koja se odnose na nasilje u obitelji, odnosno osnaživanje žrtava nasilja u obitelji, ali i svjedoka koji moraju svjedočiti u određenim kaznenim postupcima da bi ih se osnažilo u davanju iskaza", rekla je ravnateljica.

Policija otkrila detalje strašne tragedije u Donjoj Bistri: Pronađena tijela majke i djeteta

Reporter Ivan Čorkalo donosi detalje o strašnoj tragediji u Donjoj Bistri: "Bilo je postupanja Centra za socijalnu skrb, ali..."

U okviru reforme socijalne skrbi najavljen je i Obiteljski centar kao samostalna ustanova, koja će raditi na prevenciji, tretmanima i razvojnim aktivnostima za djecu, mlade i obitelji.

"Zakon o socijalnoj skrbi koji je predviđao osnivanje Obiteljskog centra, ali i Zavoda za socijalni rad je stupio na snagu u veljači ove godine i mi kao Ministarstvo intenzivno poduzimamo sve aktivnosti da bi i Zavod i obiteljski centar započeli s radom od 1. siječnja 2023. godine. Aktivno razgovaramo sa svim dionicima koji su nam potrebni da bi se oni zaista osnovali kao ustanove", navela je Barilić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr