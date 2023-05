Horor na Svetom Duhu zbog tijela na podu mrtvačnice dobio je epilog - smjena djelatnika koji su još prošle godine ukazivali na nemoguće uvjete u kojima rade.

Na snimci koja je zgrozila sve su preminuli na podu mrtvačnice u bolnici Sv. Duh. Mjesec kasnije smijenjeni su pročelnik Zavoda za patologiju i pomoćnik obducenta.

Iz bolnice je stiglo tek priopćenje - smijenjeni su jer su imali različite izjave. Jedan je rekao da se pravilnik poštovao, a drugi kako nije prvi put da se takvo nešto dogodilo.

Bolnica se ispričala zbog nemilog događaja, a gradonačelnik Tomislav Tomašević o slučaju je rekao: "O čemu Uprava nije imala informacije niti saznanje. De facto se priznalo da se kršio pravilnik, što je povreda dužnosti."



Pročelnik Zavoda za patologiju u telefonskom je razgovoru potvrdio da je smijenjen i da će stati pred kamere kada mu uruče izvanredni otkaz.

Postoji dopis poslan ravnateljici

Postoji i dopis poslan ravnateljici još prošle godine o problemima koji se trebaju riješiti. I pomoćnik obducenta slao je dopise, nekoliko je puta zatekao takvo stanje jer nije bilo mjesta u hladnjaku. I on je dobio otkaz.

"Istina se mora saznati. Krivci moraju odgovarati. Za mene je potpuno neprihvatljivo takvo postupanje. Moramo istražiti zašto se to dogodilo i da bismo nesto naučili i spriječili takva ponašanja", izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnateljici Tomaševićeva podrška

Tomašević, koji brani ravnateljicu i cijelu priču smatra namještaljkom, kaže da ona i dalje ima njegovu podršku.

"Zašto ne bi imala? Utvrđuje odgovornost, što je i obećala, i ako utvrdi - ti ljudi su sankcionirani i to je to", naveo je.

Na pitanje znači li to da za tijela zaista nije bilo mjesta u hladnjacima ili su namjerno stavljena na pod, nije konkretno odgovorio.



"Što se tiče snimke, predana je kaznena prijava i utvrdit će se je li došlo do nekakvog namještanja, koliko je stara ta snimka", dodaje.



Očito je i moguće da nije prvi put da su tijela izvan hladnjaka. "To neću komentirati, ali mislim da govori dovoljno samo za sebe", rekao je Beroš.



Unutarnji je nadzor gotov, čeka se još što će utvrditi ministrova inspekcija.

U posjedu dokumenta

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo u posjedu je dokumenta u kojem se tvrdi da to nije prvi takav slučaj s tijelima na podu. Navodi da je ravnateljica barem jednom uhvaćena u laži jer je tvrdila da nije imala informaciju o tome.

"Imam dokument u kojem stoji da je ravnateljica barem jednom uhvaćena u laži. Naime, u priopćenju bolnice navodi se kako uprava nije imala saznanja o situaciji na Zavodu za patologiju i da se tijela polažu na pod", izvijestio je Čorkalo.

"Ovo je dopis koji ih u tome demantira. Njega je poslao još 28. srpnja prošle godine Fabijan Knežević, predstojnik Zavoda za patologiju i citologiju, te u njemu traži hitno rješavanje problema u mrtvačnici i obdukcijskoj sali, a navodi se da nema dovoljno mjesta u rashladnim komorama za pokojnike, pogotovo nakon vikenda, pa tijela leže na kolicima i podu mrtvačnice", dodao je.

"Ukazuje na problem da tri tijela duže vrijeme zauzimaju tri komore za pokojnike od ukupno 12 komora. Upozorio je ravnateljicu na higijenske uvjete i probleme s ventilacijom ,uslijed čega su usred toplinskog vala i nesnosnog smrada radni uvjeti bili nemogući", naveo je.

