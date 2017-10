U najboljoj namjeri i po potrebi sve oko Agrokora nadgleda i tajna služba. Nakon Todorićevih optužbi kako mu je potpredsjednica Vlade Martina Dalić prijetila, po nalogu Vlade, SOA joj je pregledala mailove.

"Predsjednik Vlade je tražio, to je u skladu sa zakonom mi smo to provjerili izvijestili premijera i predsjednicu naravno, o rezultatima. Trenutačno nema dodatnih zahtjeva. Nema specifičnih zahtjeva kao uobičajeno pružamo potporu DORH-u, MUP-u u svim njihovim aktivnostima, kao i Vladi ", rekao je Daniel Markić, ravnatelj SOA-e.

A uz istražna tijela trebalo bi se osnovati i istražno povjerenstvo oko kojeg se prepiru HDZ i SDP.

"Ako kolege iz SDP-a nastave s ovakvim igrama, mi ćemo razmisliti o tome da bez njih osnujemo povjerenstvo. Ne želimo nositi teret lažnih optužbi koje dolaze od strane SDP-a da mi nešto izbjegavamo i da se bojimo osnivanja povjerenstva. NE!", rekao je Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora (HDZ).

A u ulozi svjedoka sigurno će biti pozvan ministar Marić. I pitat će ga se što je radio na sastanku kod Ivice Todorića. U Marićevom posjetu Todoriću – premijer Andrej Plenković ne vidi sukob interesa.

Dok veliki Agrokorovi dobavljači zasad šute i čekaju rezultate revizije za cijeli koncern - srednji dobavljači iz sektora poljoprivrede optimistični. Neki bi čak i vlasnički ušli u Agrokorove tvrtke. Iako po Ramljakovoj reviziji Todorićeva poslovna izvješća nisu bila točna - dio poslovnih stručnjaka smatra da neće biti tako lako dokazati da je u pitanju prevara investitora od strane bivše uprave.

Što kažu dobavljači?

Uzgajivač bikova iz Križevaca Šrijan, od Agrokora je dobio tek 25 posto od starih dugova. Djelomični rezultati revizije za njega su očekivani, vjeruje da će od koncerna dobiti i ostatak novca.

''Ja računam da će se veći dio naplatiti s obzirom da smo mi ipak potražujemo od Pika Vrbovca koji nije iskazao tako velike gubitke'', rekao je Zvonimir Širjan.

Šrijan priznaje da bi bio zainteresiran i vlasnički ući u dijelove Agrokora jer vjeruje u te tvrtke. Optimističan je i dobavljač Toni Raič. Ne smije, kaže, ni razmišljati da mu neće biti plaćeni dugovi. Ulazak u vlasništvo je smatra prevelik zalogaj.

''Ma koliko se nama naša potraživanja čine velika ona su minorna u odnosu na vrijednosti tih tvrtki tako da mislim da nije realno'', rekao je Toni Raić, uzgajivač goveda..

Veliki dobavljači zasad ne žele ništa komentirati dok ne vide reviziju izvješća za cijeli koncern. Iz redova jednog od veliki dobavljača ipak doznajemo kako smatraju da bi dobaljvačima i ostalim vjerovnicima bilo bolje da svoja potraživanja pretvore u vlasničke udjele nego da izvanredna uprava rasprodaje tvrtku po tvrtku i pritom im još dodatno sruši vrijednost.

Poslovni stručnjak Danko Sučević smatra da je revizija pokazala kako bi bio dovoljan otpis dugova od deset posto kada bi to učinili svi kojima je koncern dužan, ali to pada u vodu zbog roll up modela po kojem je dogovoren posljednji kredit.

''Vjerovnici koji su u roll up modelu ne otpisuju ništa što znači da će druge tvrtke morati otpisati više i onda dolazimo do te procjene da će ostale tvrtke koje nisu u roll up modelu ili nisu osigurane na neki drugi način morati otpisati 50 posto'', kazao je Sučević.

Iako je revizija pokazala da su stara financijska izvješća uljepšavala stanje u tvrtkama, Sučević nije uvjeren da bi investitori na sudu dokazali da su prevareni.

''Najveći dio investitora u Agrokor su profesionalni ulagači koji prikazana financijska izvješća ne uzimaju zdravo za gotovo, njihov je posao da provjeravaju da li su ta financijska izvješća u skladu'', kaže Sučević..

Je li bilo kriminala prilikom izrade financijskih izvješća od strane bivše uprave te hoće li uputiti kaznene prijave povjerenik Ante Ramljak je obećao da će reći početkom sljedećeg tjedan kada je u tornju zakazana posebna konferencija za medije na kojoj će se predstaviti rezultati revizije za cijeli koncern.

