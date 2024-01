Ratna mornarica ima novog kormilara, a politika velike planove, no postoji jedan problem: ''Tko će upravljati novim plovilima?''

Ratna mornarica ima novog kormilara. Glavno kormilo ratne preuzeo je komodor Damir Dojkić. Njegov prethodnik Ivo Raffanelli, koji je vojsku vratio u Ploče, na odlasku je samokritičan: ''Nisam posve siguran da sam onim što sam uspio realizirati za dobrobit Mornarice i opravdao ukazano povjerenje. Jer sve što je u proteklom razdoblju učinjeno nažalost manje je od onoga što sam htio.''

Četiri ophodna broda nedovršena i dalje skupljaju prašinu, a načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Robert Hranj ističe: ''Svi mi imamo jednu zadaću, da Oružane snage budu dobre. I da budu sposobne za obranu domovine. Projekti ne ovise uvijek samo o nama, o mornarima, vojnicima. Puno je tu sitnica koje utječu na sve, na uspješnost svih tih projekata.''

Nakon svađa s bivšim ministrom obrane Marijem Banožićem, predsjednik Republike Zoran Milanović uvjeren je u skori nastavak gradnje: ''Imam za to i argument i određeni uvid da će nova garnitura i novi ministar u vremenu koje stoji pred njim učiniti sve da se to i materijalizira.''

Aktualni ministar obrane Ivan Anušić otkriva i detalje. Ugovori s Brodosplitom Tomislava Debeljaka sklapat će se pojedinačno za svaki brod. Razlika u cijeni financirat će se putem HBOR-a: ''Složene su već ključne smjernice, sada je potrebno samo izdefinirati te ugovore i mislim da ćemo u drugom mjesecu već imati ugovore, a nakon toga ćemo imati i informaciju koji su datumi za isporuku prvog ophodnog broda.''

Milanović ide i dalje. Ponovno najavljuje nabavu vojnog broda klase korveta: ''Na tome treba raditi, to se može postići. To također Hrvatsku pripada i Hrvatska je također u stanju to za sebe priskrbiti to nije nikakva fantazija.''

Ali tko će tim plovilima upravljati. Plaće u mornarici odavno više nisu konkurentne. ''Značajan korak je i produženje životnog vijeka prije odlaska iz službe, tako da će vojnici i mornari ostvariti pravo na mirovinu. Radi se na podizanju životnog standarda, već su napravljeni određeni koraci na način da su povećane dnevnice za sudjelovanje u operacijama potpore miru'', objasnio je Dojkić.

Možda ih potakne vojna obuka koja se pojavljuje kao prijedlog. ''Ili će to biti predmet u školama, to bi trebao biti. A za vojni rok o tome treba razgovarati. To nije jednostavna odluka, i to ne mislim samo politički, ona nije organizacijski jednostavna'', kazao je Milanović, naime, ta je obveza ukinuta prije punih 16 godina.

