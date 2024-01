Farsa pod velom procedure: Tko će biti novi šef DORH-a? '' Kao da kandidati žele sakriti svoje prave namjere''

Programe rada kandidata za šefa DORH-a premijer Andrej Plenković je dobio, hoće li biti i presudni?

''Ako budemo smatrali da je netko temeljem programa i intervjua osoba za koju smatramo da je dobro predložiti je za budućeg glavnog državnog odvjetnika, mi ćemo to i napraviti. Do tada ja ne kanim ulaziti u komentare bilo kojeg kandidata niti bilo čijeg programa'', kazao je Plenković.

''Imate dosta ljudi koji bi htjeli vlast, htjeli bi hapsiti, nositi mali karabin, ali nikako ne bi htjeli na izbore. Ne govorim o Turudiću, Bože sačuvaj, on nije takav, iza njega su mnogi izbori i mnoge demokratske legitimacije'', kazao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Plenković će, kaže Milanović, odabrati što je naumio: ''Nikakva Vlada, nikakvo povjerenstvo, to je uvredljivo, ta cijela... to je cijela jedna... farsa, to je dobra riječ. Baš farsa gdje neki ljudi će kao odabrati nekoga.''

Kandidate čeka javno saslušanje u Saboru, iščekuje to i odvjetnik Veljko Miljević, programima rada nije oduševljen: "Premali je taj ostatak teksta koji je upućen na konkretne prijedloge, preporuke, što bi trebalo mijenjati u radu Državnog odvjetništva, čini mi se prešturo, premalo."

I on sam se bio prijavio za tu funkciju na prošlom natječaju, njegov program je, uvjerava, sadržajniji i konkretan: ''Ja sam bio svjestan toga što će biti i čisto sumnjam da je itko pročitao taj program koji sam ja napisao."

Bivši glavni državni odvjetnik Berislav Živković nije se htio prijaviti, izdvaja programe Emilija Kalabrića i Ivana Turudića: ''Oni su na neki način dosta dobro neke stvari obuhvatili koje su, pa recimo tako, i problematične u radu Državnog odvjetništava, to prije svega mislim na onim operativnim razinama.''

Oporba nije tako blagonaklona.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe SDP-ov Mišel Jakšić ističe: "Programi su izuzetno sažeti, tanašni, kao da kandidati žele sakriti svoje prave namjere, no bojim se da nije tome tako, da nam opet fali energije u želji za promjenama u samom sustavu, a ono što je najveća bojazan da zapravo se sve svodi na to tko je taj iza koga će stati HDZ."

"Nismo ih proučili, jednostavno mislimo da je ovaj sustav gdje politika odabire glavnog državnog odvjetnika sustav gdje vi htjeli ne htjeli morate biti poslušnik'', kaže predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Šefa DORH-a birat će Vlada, o njemu glasati Sabor, a za to imaju vremena do svibnja.

