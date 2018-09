I dok je u tijeku javna rasprava o manjem PDV-u, domaći proizvođači mesa upravo u niži PDV polažu još preostale nade. Stanje u tom sektoru, inače loše, dodatno opterećuje uvoz mesa, dok istodobno domaća proizvodnja pada.

Ni prošla godina, prema podacima Croatijastočara, za mesni sektor - nije bila ohrabrujuća. Kupci traže domaće mesno, jer prodavačima domaćeg mesa više vjeruju. Neki kupci mogu čak i po boji mesa prepoznati domaći proizvod.

No, domaća proizvodnja - sve je manja. I taj trend prisutan je godinama.

Samo prošle godine, proizvedeno je 90 tisuća tona, a uvezeno je 95 tisuća tona svinjetine. To je 89 posto više nego prije ulaska u Europsku uniju, kažu podaci Croatiastočara.

Goran Jančo iz Središnjeg Saveza udruga uzgajivača svinja napominje kako se mnogi proizvođači nisu snašli na velikom tržištu Europske Unije.

"Umjesto da smo mi ušli na tržište, ono je došlo k nama", ističe Jančo. Dodaje kako je promocija domaćeg mesa dobrodošla, no da ima slab učinak. Kaže i kako je kupcima zbog slabe ekonomske situacije vrlo bitna cijena mesa i da zažmire na njegovu kvalitetu, a sve samo kako bi prehranili obitelj.

I uvoz govedine rastao je prošle godine. Ipak, uveze je se dvostruko manje, nego što se proizvede.

2017. proizvodnja se smanjila za 5 posto i iznosila je 42 tisuće tona. A uvoz gotovo 22 tisuće tona.

Tek je u peradarstvu - situacija nešto drugačija.

Peradarstvo je, prema podacima Croatiastočara, jedino na pragu samodostatnosti. No, i njima uvoz radi probleme. Proizvođač piletine Dalibor Bastalec ističe kako im problem radi visok PDV od 25 posto, te kako je on u drugim zemljama od 7 do 25 posto. Visina PDV-a uskoro će se promijeniti, no veliko je pitanje hoće li zbog toga doći do pada cijena.