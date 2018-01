Trenutno kod oboljelih dominira gripa tipa B, i to soj koji nije sadržan u ovogodišnjem cjepivu, no Kaić naglašava kako to ne znači da cjepivo ne pruža zaštitu.

Od početka prosinca broj oboljelih od gripe u stalnom je porastu, broj službeno prijavljenih slučajeva tjedno raste za po nekoliko stotina, a vrhunac sezone gripe očekuje se za 2-3 tjedna, doznaje se u srijedu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Posljednjeg tjedna prosinca službeno je prijavljeno 660 oboljelih od gripe, iako je stvarni broj oboljelih uvijek veći, a može se očekivati da će se na vrhuncu epidemije taj broj kretati između 1000 i 2000 oboljelih tjedno, kaže voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.

Trenutno kod oboljelih dominira gripa tipa B, i to soj koji nije sadržan u ovogodišnjem cjepivu, no Kaić naglašava kako to ne znači da cjepivo ne pruža zaštitu.

Kod virusa A trenutno prevladava podtip H3N2, koji je bio dominantan u populaciji prošle godine.

Kaić kaže da su u zavodima za javno zdravstvo potrošene sve zalihe dodatno kupljenog cjepiva, a još se može naći u ambulantama obiteljske medicine.

HZJZ je za ovu sezonu gripe nabavio oko 300.000 doza cjepiva, koje sadrži antigene za virus gripe tipa A, podtipova H1N1 i H3N2, te za virus tipa B.

(Hina)