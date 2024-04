Samo u jednoj županiji ove sezone više od tisuću oboljelih: "Govorili smo i prije Covida da je bolest ozbiljna"

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u proteklih nekoliko mjeseci bilo je više od tisuću oboljelih od gripe, no smatra se da bi broj mogao biti i dvostruko veći. Jedna je osoba umrla. Stručnjaci poručuju – treba poraditi na prevenciji.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije upozoravaju – gripa je ozbiljna bolest.

Pročitajte i ovo Početak turističke sezone Slike Hrvatske i na njujorškom Times Squareu, ali po kojoj cijeni - ne žele otkriti

"To uvijek govorimo, i prije Covida smo to govorili. Zato je dobro za one skupine za koje je cijepljenje besplatno da to učine. To su starije osobe, zdravstveni radnici i kronično oboljele osobe", naglašava Mato Lakić, ravnatelj ZJZ Dubrovačko-neretvanske županije.

Pročitajte i ovo Incijativa "Spasimo Kozjak" Ne žele novi ulaz u grad, na prosvjed pozvali i gradonačelnika: "Razaraju nas i guše"

Podsjetio je i na sljedeće - cijepljenje kod određenog broja ljudi sprječava pojavu bolesti, a kod onih koji obole dolazi do blažih oblika bolesti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.