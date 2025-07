Zašto mnogi ljudi napuštaju plaže u Istri, Dalmaciji i ostatku Jadrana prije zalaska sunca?

Korisnica Reddita postavila je to pitanje nakon što je primijetila isti obrazac tijekom više ljetovanja u Novigradu i Puli. Njena objava potaknula je niz komentara i otkrila raznolike navike i razmišljanja ljetnih kupača.

"Svake godine ljetujem u Istri, Novigradu, Puli i primjećujem da ljudi odlaze jako rano s plaže . Oko 16-17 sati ljudi se pakiraju i odlaze. Jesam li ja jedina luda i samo je meni normalno biti na plaži do 19-20?", zapitala se.

"Ekipa do 10 spava, do 11 se doručkuje"

Jedan od najčešćih odgovora bio je da tijekom najveće vrućine nema smisla biti na plaži.

"Do 10 ekipa spava, do 11 se doručkuje, od 12 do 16 se uzgaja rak kože na najjačem suncu, a nakon toga se pakira natrag u apartman i na večeru", napisao je jedan od korisnika.

"Ja ne razumijem ljude koji leže satima na moru. Volim između 17 i 19 doći, okupati se par puta, malo čitat knjigu i odoh doma. Što ću ležati na kamenju, na štetnom suncu i vjerojatno među brdo ljudi? Ako mi se leži i opušta to mi je bolje pod klimom doma, na udobnom kauču. Jedini slučaj kad ostajem satima i satima na moru je ako se radi o nekom roštilju i druženju", napisao je drugi.

"Turisti se prže, lokalci dolaze poslije posla"

Neki su i podsjetili na to da većina turista koja je smještena u apartmanima i hotelima ima svoju rutinu.

"Vrlo jednostavno, turisti su ti koji se prže od 10 do 17 na plaži pa naravno oko 17-18 odlaze na tuširanje pa u grad na setnju i na sladoled, večeru i razgledavanje. Lokalci su ovi koji dolaze poslije posla oko 17 kad završe s poslom i kad se spreme za plažu", napisao je treći.

"Ti ljudi žure u smještaj da se srede i idu na večeru – ako su u hotelima to je već oko 18:30", istaknuo je još jedan korisnik.