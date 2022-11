Dan uoči glasanja o proračunu za 2023. godinu Sabor će se u ponedjeljak izjašnjavati o amandmanima na prijedlog proračuna, a nakon slobodnih govora zastupnika u ime klubova na teme po izboru.

Od 435 amandmana na predloženi državni proračun za iduću godinu, samo su tri iz saborske većine, jedan su zajednički podnijeli zastupnici većine i oporbe, a ostalih 431 podnijeli su oporbeni zastupnici i klubovi.

Iako ih je puno, broj amandmana koje su zastupnici podnijeli ove godine manji je od lanjskog, kada ih je bilo 475.

Ako se za svaki amandman potroši dvije do 2,5 minute, to je oko 900 minuta, odnosno 15-ak sati, što znači da bi izjašnjavanje moglo potrajati do ponoći.

O amandmanima, kao i o samom proračunu, Sabor će glasovati u utorak koje bi također moglo potrajati, tri do četiri sata.