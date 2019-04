Među bolestima koje izazivaju probleme u životima muškaraca je karcinom prostate. Kako bi se osvijestili i ove je godine organizirana akcija "Svi za njega" na kojoj su se mogli informirati o ovoj zloćudnoj bolesti.

Davoru je u siječnju, na redovitoj liječničkoj kontroli, dijagnosticiran rak prostate. ''Između ostalog vadio sam krv i mokraću i onda su mi u krvi našli povišeni PSA i tu je onda krenulo sve. Odmah uputnica, doktoru'', kaže Davor.

Jučer je operiran i sada se oporavlja u bolnici. Ima 59 godina. I upravo muškarcima koji prijeđu 50. jednom u godini liječnici preporučuju posjet urologu.

''Rak prostate je najčešći karcinom u muškoj populaciji. Po učestalosti je dakle na prvom mjestu, a po smrtnosti je na drugom mjestu odmah iza karcinoma pluća. U Europi oboli godišnje oko 417 tisuća muškaraca'', objašnjava dr. Igor Tomašković, specijalist urolog.

A u Hrvatskoj na godinu više od njih 2000. ''Naš postotak izlječenja je vrlo slab, vrlo slab u odnosu na Zapad gdje se doista vodi računa o tome da se na vrijeme nađe karcinom prostate i gdje se u toj situaciji može daleko, daleko bolje izliječiti pacijente'', ističe Egido Čepulić, predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate.

Upravo kako bi se senzibilizirala javnost, na Trgu bana Jelačića muškarce se informiralo o ovoj zloćudnoj bolesti. Doktor Ćepulić u gradu je naišao i na bivšeg pacijenta pa mu udijelio nekoliko savjeta.

Dok jedni o zdravlju baš ne brinu, drugi brinu i previše, a o trećima se brinu drugi. Kako bilo - najvažnije je da se otkrije na vrijeme jer šanse za izlječenjem tada su gotovo stopostotne.

O ovoj temi razgovarali smo s predstojnikom klinike za urologiju Željkom Kaštelanom.

Što je s mladima? Obolijevaju li oni od ove bolesti?

Iako je karcinom prostate bolest koju otkrivamo uglavnom kod starih muškaraca, sve češće i kod mladih muškaraca otkrivamo rak prostate. Tako da već u petom desetljeću života obolijevaju, najmlađi bolesnik je imao 43 godine. Ako je mladi muškarac imao u obitelji karcinom prostate, ako su otac ili stričevi imali rak prostate, tada je vjerojatnost da će ga on dobiti, raste čak nekoliko desetaka puta.

Kakav je postotak izlječenja u Hrvatskoj?

Ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, tada je izlječenje gotovo u potpunosti. Nakon operacije nastojimo im omogućiti adekvatnu kvalitetu života. Ali, ako se bolest otkrije u poodmakloj fazi, u liječenju nismo tako efikasni. Da bi bolest otkrili što ranije, u KBC-u Zagreb, formirali smo centar za prostatu, mjesto gdje naši bolesnici mogu doći i u jedno prijepodne napraviti sve dijagnostičke pretrage vezano za bolesti prostate. Ukoliko otkrijemo povišene vrijednosti, tada ćemo brzo u centru organizirati i biopsiju za našeg bolesnika. Ako se ustanovi karcinom prostate, napravit ćemo dodatne dijagnostičke pretrage i ako treba pravodobno ga liječiti – operacijom ili jednim od oblika liječenja. U Hrvatskoj puno pažnje posvećujemo bolesti raka prostate, tako da je i u ministarstvu osnovano povjerenstvo za rano otkrivanje raka prostate koji djeluje.

Muškarci se često pribojavaju da bi ta bolest mogla utjecati na njihov seksualni život.

Bolesti prostate itekako utječu na spolni život muškarca. Ali ako se one liječe, tada se i spolni život muškarca poboljšava. Kada operiramo karcinom prostate, tada kod operacije može doći do oštećenja neurovaskularnog snopa koji je odgovoran za erekciju kod muškarca. Ako se i to dogodi, imamo efikasne metode liječenja erektilne disfunkcije, bilo da mu dajemo lijekove ili injekcije u penis ili da ugrađujemo penilnu protezu.

