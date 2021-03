Gradilište i u Rijeci, sreća zbog sjajnog projekta - ali i problemi. Rokovi stišću, novac je europski pa se radi u tri smjene - a kad se tunel probija, noću, jasno je, spavanja nema i živci su sve tanji.

Buka je snimljena oko 2 sata ujutro. Spavanja uz to - nema. "Žena koja je trudna ne spava već tri noći, malo dijete od pet godina isto cijelu noć se budi", kazao je jedan od stanara Igor.

"Čuje se tutnjava, vibracije su strašne, podrhtava tlo", dodaje Dejan. I tako više od mjesec dana, otkad je počelo probijanje tunela.

"Nitko se ne protivi od 23 do 24 sata, ali da se do jutarnjih sati 6, ili 6:30, kada se dižemo za posao da se omogući noćni red i mir", smatra stanar Damir.

A izvođače stišću rokovi. Riječ je o gradilištu nove ceste koja spaja riječku obilaznicu i Zagrebačku obalu. Rok završetka 2023. godina. Iznos investicije je 520 milijuna kuna.

Čak 85% sredstava je iz Europske unije. Dužnina trase je oko tri kilometra, imat će dva vijadukta i jedan tunel koji i je izvor buke.

"Mi stižemo rokove i izvođač stoga uvodi radu u tri smjene. Po zakonu nam je normalno radno vrijeme po propisima RH, a kako znate RH ima dozvoljen i noćni rad i smjenski rad tako da samo je sada pitanje da li smo mi unutar zakonskih propisa koji reguliraju razinu buke", kazao je ovlašteni predstavnik za Hrvatske ceste Martin Abramović.

Buši se na dubini od 20 metara

Jer buši se na dubini od 20 metara. Naručili su svoje mjerenje buke. Po pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u zoni mješovite, pretežito stambene namjene, dopuštena razina buke za noć iznosi najviše 45 decibela. Stanari mjere i do 80.

"Sve ono što je posljedica tog stresa - povećan tlak, manjak koncentracije, razdražljivost, sve su to uvod u neke ozbiljnija stanja", objašnjava Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Inspektorat zaprimio prijavu

Državni inspektorat zaprimio je jednu prijavu, no bez obzira na to, kažu, u planu je izlazak na teren sanitarnog inspektora i mjerenje buke. Utvrdi li se buka štetna po zdravlje, predviđena novčana kazna je od 10 do 100 tisuća kuna.

Robert Kurelić, vlasnik jednog od stanova u Dnevniku Nove TV kazao je da se nadao mirnoj noći. No, buka se čula tijekom emitiranja Dnevnika, oko 20 sati.

"Ta nada je jalova jer svaku večer oko 22 sata počinje buka koja traje do jutarnjih sati. Danas je bila promjena, od 11 do 17 sati je bio mir, bila je tišina i sada su počeli ranije nego inače i tko zna do kada će trajati", kazao je Kurelić.

Kaže da od vribracija trenutno nema oštećenja na zidovima. "Iako jako se dobro osjete vibracije, na terasama, zidićima, tresu se poštanski sandučići, jako se dobro osjete vibracije. Možemo se nadati da je zgrada dobro građena pa da neće biti oštećenja", dodao je Kurelić.

Strpljenja više za buku i vibracije, kaže, gotovo da nema.

"Jako malo strpljenja imamo, zato smo se i obratili institucijama i tražimo da se nešto napravi. Danas je između 11 i 17 bila tišina, može se posao rasporediti tako da između 23 i i šest ujutro bude tišina. Razumijemo da su europska sredstva u pitanju, no svakodnevno su pauze u bušenju u trajanju od više sati pa se nadamo da se te pauze mogu drugačije rasporediti", zaključio je Kurelić.

