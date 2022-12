Trgovački lanci i šoping-centri prilagodili su svoje radno vrijeme u nadolazećim danima blagdana. Doznajemo kako rade tijekom subote, nedjelje i ponedjeljka, odnosno na Badnjak, Božić i Svetog Stjepana.

Trgovački lanci i šoping-centri prilagodili su radno vrijeme nadolazećim danima Badnjaka, Božića i Svetog Stjepana (Štefanje). Doznajemo radno vrijeme većih trgovina i trgovačkih lanaca.

SPAR i INTERSPAR - radno vrijeme

U subotu će INTERSPAR hipermarketi raditi skraćeno do 17 sati. Skraćeno do 16 sati radit će INTERSPAR hipermarketi u Arena Centru u Zagrebu i u Mall of Split. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno do 16 ili 17 sati.

U nedjelju SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene.

U ponedjeljak radno vrijeme poslovnica također će biti prilagođeno i sve trgovine će raditi do 14 sati, osim INTERSPAR hipermarketa u Zadru koji će raditi do 18 sati, te INTERSPAR hipermarketa u riječkom Tower Centru koji će raditi do 21 sat.

INTERSPAR hipermarketi u trgovačkim centrima Mall of Split te Portanova Osijek taj će dan biti zatvoreni. Također SPAR supermarketi u shopping centru Supernova Zadar, na zagrebačkom Tuškancu, u ulici Vincenta iz Kastva i u Poreču bit će zatvoreni. Točno radno vrijeme trgovine u vašoj blizini provjerite >>OVDJE.

Kaufland - radno vrijeme

Trgovine Kauflanda u subotu rade od 7 do 16 sati. U nedjelju i ponedjeljak trgovine neće raditi.

Radno vrijeme trgovina može se provjeriti >>OVDJE.

Konzum - radno vrijeme

Trgovine Konzuma će uoči nadolazećih blagdana raditi prema posebnom radnom vremenu.

U subotu će raditi po skraćenom radnom vremenu, a u nedjelju i ponedjeljak bit će zatvorene.

Više detalja možete pronaći >>OVDJE.

Studenac - radno vrijeme

Studenac u subotu i ponedjeljak radi po prilagođenom radnom vremenu. U nedjelju su trgovine Studenca zatvorene.

Više informacija možete pronaći >>OVDJE.

Plodine - radno vrijeme

Plodine su prilagodile svoje radno vrijeme nadolazećim blagdanima. Njihove trgovine ostaju zatvorene u nedjelju.

Više detalja možete provjeriti >>OVDJE.

Kao mala kućna šuma koja život znači: Jeste li znali da živo božićno drvce možete unajmiti?

Radno vrijeme šoping centara

Arena Centar Zagreb

Trgovački centar Arena Centar Zagreb radi prema prilagođenom radnom vremenu. Trgovine na Badnjak rade do 16 sati.

U nedjelju i ponedjeljak - trgovine u Arena Centru ne rade. Detaljnije o radnom vremenu Arena Centra Zagreb možete pročitati >>OVDJE.

Avenue Mall

Trgovački centar Avenue Mall u subotu radi do 18 sati. U nedjelju i ponedjeljak je centar zatvoren.

Više detalja možete pronaći >>OVDJE.

City Center one

City Center one West, City Center one East i City Center one Split u subotu rade do 17 sati. U nedjelju i ponedjeljak su ti trgovački centri zatvoreni.

"Uvijek je rizik": Provjerite koju pirotehniku smijete, a koju ne smijete koristiti

Portanova

Trgovački centar Portanova u Osijeku u subotu radi skraćeno. Pošta radi do 13, a trgovine do 17 sati. Trgovine su zatvorene u nedjelju i ponedjeljak.

Više detalja možete pronaći >>OVDJE.

Tower Center Rijeka

Trgovački centar Tower Center Rijeka u subotu radi skraćeno od 9 do 17 sati. U nedjelju je centar zatvoren.

U ponedjeljak je centar otvoren od 10 do 21 sat. Više detalja može se pronaći >>OVDJE.