Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti trgovine će raditi skraćeno, po nedjeljnom vremenu ili neće uopće biti otvorene za kupce. Donosimo pregled radnog vremena većih trgovina i trgovačkih lanaca.

Zbog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti neke trgovine 5. kolovoza imat će drugačije radno vrijeme. Većina će ih raditi skraćeno ili po nedjeljnom radnom vremenu.

Veće prodavaonice Konzuma uglavnom će raditi kao i obično, a one manje radit će skraćeno i uglavnom biti otvorene do 13 ili 14 sati. Ovdje možete pogledati radno vrijeme za pojedina prodajna mjesta.

Lidl će na Oluju biti otvoren do 18 ili do 20 sati, a poneke će poslovnice biti otvorene i do 23 sata. Neke prodavaonice ipak će skratiti radni dan, a više informacije doznajte ovdje.

Prema skraćenom radnom vremenu radit će i neke poslovnice Interspara i Plodina. Kaufland će raditi kao i obično, a radno vrijeme vama najbliže poslovnice provjerite ovdje.

Šoping centri neće zatvoriti svoja vrata 5. kolovoza. Radno vrijeme pojedinih trgovina u Avenue Mallu možete doznati ovdje.

Šoping centar City Center one West, kao i East radit će kao i inače - od 9 do 21 sat. Prema redovnom radnom vremenu radit će i zagrebački Arena Centar, kao i Westgate.

Radno vrijeme svih Supernova centara u Hrvatskoj pogledajte ovdje.

Podsjećamo da u kupovini budete odgovorni i da obratite pozornost na epidemiološke mjere zaštite od koronavirusa sebe, kao i drugih kupaca te da obvezno dezinficirate ruke pri ulasku u trgovine.