Provjerili smo koje trgovine i šoping-centri rade ove nedjelje

DNEVNIK.hr za svoje je čitatelje istražio radno vrijeme trgovina i šoping-centara u nedjelju 26. svibnja.

Konzum

Konzumove Super i Maxi trgovine koje će raditi ove nedjelje:

Osijek: Opatijska 26F, 08:00 - 13:00; Trg Ante Starčevića 10, 08:00 - 13:00

Slavonski Brod: Josipa Rimca 7, 8:00 - 21:00

Dugo Selo: Oborovska 22, 8:00 - 15:00

Zagreb: Dankovečka 95, Dubrava, 8:00 - 17:00; Rudeška cesta 169A (Point Centar, Vrbani), 8:00 - 14:00; Sisačka cesta 2, Sveta Klara, 8:00 - 15:00; Zagrebačka avenija 94, 8:00 - 14:00

Metković: Splitska 27, 7:00 - 21:00

Valpovo: Osječka 1, 8:00 - 13:00

Vrsar: Sveti Martin 6, 8:00 - 14:00

Knin: Hrvatskih generala 5, 7:00 - 20:00

Kaufland

Kauflandove trgovine u nedjelju 26. svibnja bit će zatvorene.

Eurospin

Ove nedjelje otvorene su ove trgovine:

Zagreb Dubec, Zagrebačka cesta 162A, 8:00 - 20:00

Samobor, Ulica hrvatskih branitelja 2, 8:00 - 20:00

Velika Gorica, Ulica Juraja Dobrile 1C, 7:00 - 20:00

Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A, 8:00 - 20:00

Čakovec, Obrtnička ulica 2, 8:00 – 20:00

Viškovo, Ulica Furićevo 20, 8:00 – 21:00

Koprivnica, Ulica Mihovila P. Miškine 5, 8:00 – 21:00

Plodine

Ove nedjelje radit će četiri trgovine lanca Plodine.

Pleternica : Ulica bana Josipa Jelačića 158 A, 7:00 - 21:00

Pula : Trgovački centar Max City, Stoja 14 A, 7:00 - 22:00

Rijeka : Srdoči, Bartola Kašića 7, 7:00 - 22:00

Zagreb: Family Fun&Home mall, Velimira Škorpika 11, 07:00 - 22:00

Spar i Interspar trgovine

Spar supermarketi otvoreni ove nedjelje:

Suhopolje : Kralja Tomislava 2, 7:00 - 14:00

Popovača : Kutinska ulica 16, 8:00 – 15:00

Donja Stubica : Toplička cesta 87 A, 07:00 – 14:00

Varaždin : Vinka Međerala 2a i 2b, 7:00 – 14:00; Zagrebačka ulica 81, 7:00 – 14:00

Zagreb: Dobronićeva 7, 8:00 – 14:00; V. Kovačića 3A, 8:00 – 14:00; Ivana Šibla 11, 8:00 – 14:00

Interspar hipermarketi koji će ove nedjelje raditi:

Osijek : Sv. Leopolda B. Mandića 7, 7:00 – 20:00

Sisak : Ivana Fistrovića 25, 7:00 – 20:000

Velika Gorica : Rakarska ulica 13, 7:00 – 20:00

Zagreb : Buzin Supernova, Avenija V. Holjevca 62, 8:00 – 21:00; Supernova-Garden Mall, Kolakova 14, 7:00 – 21:00

Split: City Center One, Vukovarska 207, 8:00 – 21:00

Trgovine KTC-a ne rade ni ove nedjelje.

Studenac

Mnoge trgovine Studenca radit će ove nedjelje.

U Dubrovniku će raditi na tri adrese: Tiha ulica 2, Vukovarska ulica 26, Mohovo 17. Sve tri trgovine radit će od 7 do 22 sata.

Četiri poslovnice radit će u Koprivnici. One u ulici Vinica 63, Trgu kralja Zvonimira 3 te Ulici Ivana Meštrovića 31 radit će od 7 sati do 21 sat, a ona na adresi Florijanski trg 3 radit će od 8 do 21 sat.

U Osijeku će raditi dvije trgovine, i to od 8 sati do 21 sat na adresama Josipa Jurja Strossmayera 1 i Vinkovačka 39.

U Rijeci će raditi 8 poslovnica Studenca. Od 7 do 22 radit će trgovine na adresama: Moše Albaharija 6/B, Krešimirova ulica 22A, Slavka Krautzeka 93 i Hosti 64. Ostale poslovnice radit će sat vremena kraće, od 7 do 21 sat.

I u Splitu i Zagrebu radit će velik broj poslovnica Studenca.

Sve zagrebačke trgovine radit će od 8 do 21 sat, osim one u Donjoj Dubravi koja će raditi sat dulje, od 7 do 21 sat.

Splitske trgovine radit će od 7 do 20 sati, osim one u Ulici kralja Petra Krešimira IV 5 koja će raditi do 21 sat.

U Vukovaru bit će otvorena poslovnica na adresi Trpinjska 233 i radit će od 8 do 21 sat.

Ostale trgovine, kao i onu koja Vam je najbliža možete pronaći na linku.

Lidl

Ove nedjelje radit će 30 Lidlovih trgovina, od čega osam u Zagrebu, dvije u Rijeci i u Puli te po jedna u Crikvenici, Čakovcu, Krku, Labinu, Malom Lošinju, Matuljima, Medulinu, Novom Vinodolskom, Osijeku, Pazinu, Poreču, Rovinju, Sesvetama, Slavonskom Brodu, Splitu, Svetoj Nedelji, Umagu, Varaždinu i Velikoj Gorici.

Adrese i trgovina u Zagrebu koje će biti otvorene:

Jakomir, Velimira Škorpika 25

Oporovečka, Risnjačka 1

Dubrava, Avenija Dubrava 33

Savica, Lastovska 42

Lanište, Ive Robića 4

Huzjanova ulica 4

Ilica 210

Sesvete - Kobiljačka cesta 54

U Rijeci radit će trgovine na adresama:

Škurinje, Osječka 67a

Zamet, Petra Jurčića 2a

U Splitu će za kupce biti otvorena trgovina na Mejašima, Vukovarska ulica 190.

U Osijeku će otvorene biti trgovina u četvrti Retfala, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 350

Točno radno vrijeme svih trgovina Lidla možete provjeriti na poveznici.

Rad šoping-centara



City Centar East i West u Zagrebu neće raditi.



Arena Centar u Zagrebu ne radi ni jednu nedjelju tijekom svibnja, pa tako svoja vrata posjetiteljima neće otvoriti ni ove nedjelje.



Family Mall

Trgovine centra Family Mall otvorene su 26. svibnja i radit će po uobičajenom nedjeljnom radnom vremenu od 10:00 do 18:00.

Plodine u centru će raditi od 7 do 22, a Bipa od 9 do 19 sati.

Point shopping Centar u Zagrebu radit će 26. svibnja, i to od 7 do 14 sati.

Z centar

Trgovine u Z Centru neće raditi, ali hoće restorani, kafići, kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, automat klub i Adventure Mini golf radit će kao i svake nedjelje prema redovnom radnom vremenu.

Tower centar Rijeka

Trgovine centra neće raditi ove nedjelje.

Iz Centra poručuju kako će biti otvoreno kino na 5. katu, kao i kasino i ugostiteljski objekti. Otvorena je i kuglana te igraonica za djecu



Sve nedjelje tijekom svibnja su neradne, stoji na stranici centra Mall of Split.

City center one Split 26. svibnja bit će otvoren.

Ove nedjelje bit će zatvoren Mall Osijek.