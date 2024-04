Do Prvog maja sunčano vrijeme: Meteorolog otkriva kada dolazi promjena

Za Praznik rada još u prvom dijelu dana posvuda suho uz dosta sunca, a u dugom - osobito kasno poslijepodne i navečer, jače naoblačenje i kiša što će se zadržati do slijedećeg vikenda. Evo i zašto:

Sunčano i vrlo toplo vrijeme i u utorak će podržavati jaka anticiklona sa sjeveroistoka kontinenta. No, ona će u srijedu sve više slabjeti, a sa Sredozemlja jačat će ciklona koja će u naše krajeve donijeti vlažan i nestabilan zrak, a s njime i nove oborine.

U utorak ujutro posvuda će biti sunčano. U istočnim predjelima mjestimice će puhati umjeren jugoistočnjak, a na Jadranu uz obalu slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 6 u Lici i unutrašnjosti Istre do 13 Celzijevih stupnjeva na istoku zemlje. Na Jadranu od 11 ponegdje na sjeveru do 18 na jugu.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar slab do umjeren. Poslijepodne vrlo toplo uz najviših 24 do 27 stupnjeva.



U istočnim predjelima sunčano, a uglavnom od sredine - vjetrovito, povremeno uz umjeren, na udare ponegdje i jak jugoistočnjak. Poslijepodne i ovdje od 24 do 27 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a na Jadranu i većinom vedro. Vjetar slab do umjeren u gorju sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 26 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano uz jugozapadnjak, a u noći na srijedu prema otvorenom moru zapuhat će jugo. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.



Zrake Sunca sve su okomitije prema tlu, što povećava i opasnost od UV zračenja čiji će indeks i sutra posvuda biti visok – pa stoga oprez.

U srijedu u unutrašnjosti postupan porast naoblake, a uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina i to ponajprije u gorskom području. Zatim posvuda promjenljivo povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, a bit će i prolaznih sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura u blagom postupnom padu.



I na Jadranu u srijedu postupno naoblačenje. Uglavnom u drugom dijelu dana kiša te pljuskovi i grmljavina. U nastavku slijedi promjenljivo pa će sunčana razdoblja povremeno zamijeniti kiša te pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjereno i jako jugo koje će u četvrtak oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak. Poslijepodne i ovdje manje toplo.

Za Praznik rada, dakle, jutro i prijepodne u većini krajeva suho i barem djelomice sunčano. Uglavnom u drugom dijelu dana jače naoblačenje s kojim valja računati na kišu i grmljavinske pljuskove i to najprije na Jadranu i u gorskom području.

