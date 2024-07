Pogledajte kako ove nedjelje rade trgovine: Otvoreni su i neki šoping-centri

DNEVNIK.hr provjerio je gdje će ove nedjelje moći otići u kupovinu.

Rad trgovina

Konzum

U nedjelju će raditi neke Konzumove Super poslovnice.

U okolici Zagreba radit će Konzum u Zaprešiću, od 9 do 21.

U Čakovcu na adresi Zagrebačka 87 Konzumova trgovina radit će od 8 do 14 sati

U Rijeci u Osječkoj 71 trgovina će raditi od 8 do 21.

Od 8 do 15 sati radit će poslovnica u Omišlju.

U Puli na Šijanskoj cesti trgovina će biti otvorena od 8 do 21 sat, a u Rovinju na adresi Braće Božić 4c radit će od 8 do 15.

U Zadru će Super Konzum u Ulici Bleiburških žrtava 17 raditi od 7 do 21 sat, a u Šibeniku u Škorpikovoj od 8 do 21 sat.

U Splitu će raditi trgovina na Putu Stinica od 8 do 14. Od 8 odnosno 7 ujutro pa do 21 sat bit će otvorene trgovine i u Solinu te u Žnjanu.

U Dubovniku će od 8 do 20 sati raditi Super Konzum na adresi Ivana Pavla II.



Maxi Konzum poslovnice koje će raditi ovu nedjelju.

U Osijeku će od 8 do 13 sati raditi Konzum na Trgu Ante Starčevića.

U Bjelovaru na adresi Matice hrvatske 14A trgovina će raditi od 8 do 15 sati.

Radit će i dva Konzuma kod Varaždina – onaj u Trnovcu od 7 do 13, a onaj u Donjem Knegincu od 8:30 do 21 sat.

Od 13 do 21 sat radit će Smart Konzum prodavaonica u Zagrebu na adresi Kurelčeva 1.

Rad ostalih Konzumovih trgovina možete provjeriti ovdje.

Lidl

Mnoge trgovine Lidla radit će 21. srpnja.

Tako će ove nedjelje raditi poslovnica u Dubrovniku (Tomislava Macana 7), Gospiću (Budačka ulica 22), u Karlovcu u Baniji i u Dubovcu, Makarskoj (Europske zajednice), Novom Vinodolskom (Mel), u Puli (Labinska 2a te Prostinske bune 20), u Šibeniku u Šubićevcu te u Ražinama, tri poslovnice u Splitu – Poljička, Sirobuja i Lovret, dvije u Zadru – Maslina i Gaženica, dvije u Zagrebu – u Donjim Sveticama i u Španskom, kao i trgovina u Osijeku na Gornjem gradu.

Radit će i neke poslovnice na otocima: u Krku (u Vršanskoj), Malome Lošinju (Omladinska), u Supetru (Zedno – Drage 15).

Popis ostalih otvorenih trgovina, kao i radno vrijeme one vama najbliže možete provjeriti ovdje.



Spar/Interspar

Ove nedjelje radit će neki Sparovi supermarketi, a među njima oni u:

Čepinu, Varaždinu, Donjoj Stubici, dvije poslovnice u Zagrebu - u Pičmanovoj i Banjavčićevoj, dvije poslovnice u Rijeci – na Rivi Boduli i u Martinkovcu, u Opatiji, Poreču, Labinu, dvije u Zadru – u sklopu Supernove te Zadar City Gallerije, u Šibeniku i u Kninu po jedna te četiri u Splitu – u Spinčićevoj, Ličkoj te Šubićevoj ulici, kao i onaj i Kaštel Sućurcu.

Radit će i neki hipermarketi Interspara.

U Zagrebu će raditi onaj u sklopu City Centra One East. Radit će hipermarket u Karlovcu, u Rijeci će raditi Interspar kod Kukuljanova, u pulskome City Mallu, dva hipermarketa u Zadru – u ulici Ante Starčevića te u ulici Bleiburških žrtava. Radit će i Interspar centru Mall of Split.

Radno vrijeme svih trgovina možete provjeriti na linku.

Plodine

Trgovački lanac Plodine objavio je popis gradova i mjesta u kojima njihove trgovine tijekom srpnja ne rade:

Osijek - Huttlerova i Strossmayerova ulica

Varaždin - Gospodarska i Optujska ulica

Zagreb - Karla Metikoša, Mije Haleuša, Štefanovečki zavoj te ulica Vice Vukova.

Osim toga, neće raditi ni poslovnice u sljedećim mjestima: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Čepin, Đakovo, Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Krapinske Toplice, Križevci, Kutina, Ludbreg, Našice, Nova Gradiška, Novska, Petrinja, Pitomača, Požega, Prelog, Sisak, Slavonski Brod, Slatina, Sveta Nedelja, Valpovo, Vinkovci – Vukčića Hrvatinića, Virovitica, Vrbovec, Zabok, Zaprešić, Županja.

Sve će ostale trgovine tijekom srpnja nedjeljama raditi, a kada radi ona najbliža vama, možete pogledati na linku.

Kaufland

Sve trgovine Kauflanda ove nedjelje bit će otvorene od 7 do 22 sata.

Eurospin

U nedjelju 21. srpnja samo će neke trgovine lanca Eurospin biti otvorene.

Zadar - od 8 do 22 sata radit će poslovnice na adresama 4. Gardijske brigade 1 te Ulica Matije Gupca 59,

Poreč - od 8 do 22 radit će poslovnica u Ulici Mate Vlašica 51A,

Pula - od 7:30 do 22 sata radit će trgovina na adresi Ulica Rimske centurijacije 100,

Labin - od 8 do 21 radit će trgovina na adresi Štrmac 303,

Pazin - od 8 do 21 radit će poslovnica na adresi Ulica Istarskih narodnjaka 17,

Ludbreg - od 8 do 20 će raditi trgovina u Koprivničkoj ulici 34A.

Studenac

Mnoge trgovine Studenca ove će nedjelje raditi i to uglavnom od 8 do 21 sat.

U Zagrebu će od 8 do 20 sati raditi poslovnica u Koledinečkoj 3. Ostale zagrebačke poslovnice otvorene u nedjelju radit će do 21 sat.

U Osijeku će raditi četiri poslovnice, i to od 8 do 21 sat, a evo na kojim adresama: Bednjanska ulica 8, Josipa Jurja Strossmayera 1, Vinkovačka 39 te Kralja Petra Svačića 34C.

Neke poslovnice otvorene u Rijeci radit će od 7 do 22 sata i to na adresama: Ivana Ćikovića Belog 4, Frana Supila 8, Kvarnerska 3, Moše Albaharija 6/B. Od 7 do 13 sati radit će trgovina u Demetrovoj ulici.

Na području Splita radit će više od 35 poslovnica. Studenac u Firulama radit će od 7 do 21 sat, kao i ona u ulici Šime Ljubića, 141. Brigade, u Vukovarskoj 75 te u Matoševoj na Spinutu.

Neke poslovnice radit će od 7 do 22. Primjerice ona u Poljani kneza Trpimira, ul. kneza Domagoja te ulici bana J. Jelačića.

Kompletan popis poslovnica koje će raditi u nedjelju možete provjeriti ovdje.

KTC

Trgovine KTC-a ne rade ni ove nedjelje.

Koji će trgovački centri raditi?

Trgovine Arena Centra tijekom srpnja neće raditi nedjeljama, najavljeno je na službenoj stranici centra.

Avenue mall

Trgovine Avenue Malla ove nedjelje neće raditi.

Ipak, bit će dostupni neki sadržaji:

Kafići Lotus bar i 8 grama radit će od 9 do 22 sata, Leggiero bar od 10 do 18. KFC će biti otvoren od 9 do 23, a McDonald's od 10 ujutro do 23 sata u noći. Radit će i Cinestar Novi Zagreb.

City Center East/West

City Center One East pozvao je svoje kupce na uživanje u shoppingu ove nedjelje. City Center One West neće biti otvoren.

Z Centar

Z Centar 21. srpnja neće raditi. No, neki sadržaji bit će dostupni: restorani će raditi od 10 ujutro do 22 sata navečer. Hugo's i Wow! Bar radit će od 8 do 23 sata, radit će i Cinestar.

Hall of Game gaming arena te Adventure Mini golf bit će otvoreni od 11 do ponoći.

MiniPolis će raditi od 10 do 20, a pripadajući kafić do 22 sata.

Automat club otovren je cijeli dan dok će noćni karting biti dostupan od 19 do 22 sata.

King Cross na zagrebačkom Jankomiru tijekom srpnja neće raditi.

Tower centar Rijeka

Trgovine Tower centra u Rijeci 21. srpnja bit će zatvorene.

No, Centar obavještava svoje posjetitelje kako su i tijekom neradnih nedjelja dostupni neki sadržaji. Tako će i ove nedjelje raditi kino, casino te kafići i restorani, a otvorena će biti i kuglana te Happy Land igraonica. Zatvorena će biti podzemna garaža.

Mall of Split

U nedjelju 21. srpnja sve će trgovine i sadržaji centra Mall of Split biti otvoreni. Centar će tako raditi od 9 do 22 sat, Interspar od 8 do 22, restorani od 9 do 23 te casino koji radi cijeloga dana.

City Center One Split

Trgovine City Centra One u Splitu u nedjelju ne rade. No, evo koji će sadržaji ipak biti dostupni posjetiteljima:

Ljekarna Varoš – 9 do 22 sata,

Cineplexx kino – 16 do 24 sata,

KFC – 9 do 23 sata – rade samo kanali Take away i Delivery,

McDonald’s – 11 do 23 sata – rade samo kanali Take Away i Delivery,

Admiral City Split – 0 do 24 sata,

Karting Arena Split – 9 do 22 sata,

Autopraonica Peri, a ne deri – 6:30 do 22:30.

Mall Osijek

Mall Osijek 21. srpnja neće biti otvoren.

Neovisno o trgovinama centra, bit će otvoreni dućani maloprodaje od 9 do 21 sat, Lotus bar radit će od 8 do 22, a Caffe Bara od 9 do 21 sat. Mlinar će biti otvoren od 8:30 do 20:30, a igraonica od 10 do 20 sati.