Očekuje nas sunčana nedjelja: Hoće li nam ostatak tjedna trebati kišobrani, otkriva meteorolog Ivan Čačić

Dugotrajni toplinski val koji nestaje pred prodorom vlažnog i malo svježijeg zraka bliži se kraju. U nedjelju će prolazno doći do manje stabilizacije vremena, a zatim u ponedjeljak te potkraj utorka i u srijedu sa sjeverozapada dolaze nove oborine.



U nedjelju ujutro u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu pretežno će biti sunčano. Ujutro i prijepodne u središnjim krajevima još rijetko može biti malo kiše, u istočnim i pokojeg pljuska, a u gorskim kotlinama i magle.

Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a na moru od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i uglavnom suho. Prema večeri razvedravanje. Najviša temperatura 28 ili 29 stupnjeva.



U istočnim predjelima poslijepodne će biti više sunčanih razdoblja, no ne i posve stabilno pa ponegdje još može pasti malo kiše. Prema večeri postupno smanjenje naoblake. Poslijepodne temperatura od 28 do 30 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Jeste li znali? Klimatske promjene stvaraju savršene uvjete za ekstremne požare



U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne u gorskom području još može biti malo kiše ili pljuska koji su navečer mogući i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura u gorskom području od 24 do 28, a na Jadranu od 28 do 31 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti poslijepodne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, a temperatura do 33 stupnja.



More je i dalje vrlo toplo, većinom od 27 do 29 stupnjeva, a indeks opasnosti od sunčeva zračenja sutra će još većinom biti vrlo visok.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, no nestabilno. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito u ponedjeljak i u srijedu kad lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren. Danju vrlo toplo.

Pročitajte i ovo deseci intervencija FOTO Posljedice nevremena: U Zagrebu padala stabla, letjele tende, izbijeni šahtovi



I na Jadranu djelomice sunčano i nestabilno, osobito u ponedjeljak i srijedu kad će mjestimice biti kiše, a ponegdje i nevere. Najviše sunčana vremena bit će u utorak. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a lokalno i jaka bura. Noći i dalje vrlo tople, a dani vrući.



Po svemu sudeći, u četvrtak i petak ponegdje će još biti malo oborina i to uglavnom u unutrašnjosti. Čini se da će slijedeći vikend posvuda biti ponovno sunčan i vruć.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.