Turizam bilježi pad interesa i niže prihode: "Nismo uspjeli popuniti sve kapacitete smještaja..."

Turisti su se uputili na našu obalu i otoke. Trenutačno je najpopularnija Istra, koja i ima najviše gostiju, ali i sve više pokazatelja kako sezona ipak nije tako uspješna kakvom je Vlada predstavlja.

Na ulazu u pulsku Arenu danas se čekao red. Oblaci i malo kiše ispraznili su plaže, ali napunili centar grada. Gužva i u pulskoj marini odakle će na desetke brodova u subotu isploviti na pučinu.

"Visoka je sezona, imamo djecu na brodu, moramo ići na neki godišnji odmor, ali platili smo 6000 eura za jedan tjedan", rekao je Thomas iz Njemačke.

Pročitajte i ovo Muljanje na moru Ekipa Dnevnika Nove TV u lovu na jadranske muljatore: Ukrcali su se na brod carinske patrole, pogledajte što su otkrili

Sa svim epitetima kojima se možemo pohvaliti, kaže vlasnik tvrtke koja iznajmljuje brodove, ovo je tek prvi vikend u kojem će na more izaći oko 95 posto brodova.

Prvi nautički udarni vikend, prema njegovoj računici, zakasnio je puna tri tjedna, a za sezonu predviđa da će na kraju biti lošija za oko 20 posto. Kao i zarada.

"Najmanji last minute je sada 30 posto, a ide i do 55 – 60 posto. Manje cijena? Niža cijena nego osnovna, nego početna, ali ove godine nije niti stvar u cijeni, jer vidimo da iako je pola što bi inače platili svejedno nitko ne pita", rekao je Damir Peteh, vlasnik tvrtke koja iznajmljuje brodove.

Sudeći prema brojkama, pita se za smještaj u kampovima. Jedan kamp na jugu Istre je u plusu 10 posto.

"Tu nam predstoje još i Olimpijske igre koje nas čekaju tako da ponovno ima puno utjecaja ove godine, međutim, ne žalimo se dobri smo", rekla je Dolores Dragun, direktorica kampa

Kad se crta podvuče, brojke su, kaže e-visitor, negdje na razini prošlogodišnjih. Mali plus i u dolascima i u noćenjima.

No, pita li se privatne iznajmljivače, oni su prazniji za 10 do 15 posto u odnosu na lani. "Možda je tu i veći broj smještajnih objekata u ponudi pa je i to razlog što pojedini objekti nisu uspjeli popuniti sve kapacitete", rekla je Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istarske županije.

Trenutačno je u Hrvatskoj oko milijun turista. Najviše u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na Kvarneru.

Službeno u kumulativu smo od početka godine, u jako malom plusu. U dolascima tri posto, a u noćenjima jedan posto. To pokazuje da dolazi veći broj gostiju, ali da se kraće zadržavaju.

Boris Žgomba je reporterki Dnevnika Nove TV Lini Dollar prokomentirao ovogodišnju sezonu.

Pročitajte i ovo Koraci ka sigurnosti Sigurnosni stručnjak o uhićenju trojice hakera: "Ova akcija je značajna. Možemo očekivati još uhićenja"

Žgomba izjavljuje da je lijepo biti u plusu te da se načelno drži ista brojka za sezonu kao prošle godine, ali da imaju i više kapaciteta, 43. 000 kreveta više, što rezultira nezadovoljstvom s popunjenošću.

"Dolaze nam najudarniji tjedni i od tu će se modelirati turistička godina. Ja očekujem da će biti i nekih minusa, ali sve to skupa ne treba brinuti, sve je to u razini normalnih turističkih rezultata", rekao je.

Prokomentirao je i nedostatak Nijemaca na ovogodišnjoj sezoni koji nije iznenadio one u sektoru iz razloga što Nijemci zadnje dvije godine prolaze kroz recesiju i pad životnog standarda te padom kupovne moći zbog kojeg se izgubio i interes za ljetovanje u Hrvatskoj.

"Imamo manji broj gostiju, međutim morali smo zahvatiti neka druga tržišta koja nisu platežno sposobna kao njemačko, što znači da smo morali sasvim sigurno za neke goste smanjiti cijenu, za neka tržišta. To će se vjerojatno odraziti na ukupnim rezultatima na nivou godine", naglašava Žgomba.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

.