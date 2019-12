Svako malo ista priča - uspješna tvrtka, perjanica... Režu se vrpce, političari hodočaste i hvale se. I onda odjednom, nešto zaškripi pa država da naš novac. Ali nije dovoljno, pa opet daju novac. Događa se to ovih dana u Đuri Đakoviću.

Tvrtka je na koljenima, radnici strepe za plaće, država ponovno uskače i spašava tvrtku u većinskom privatnom vlasništvu. A u njoj su se, priča radnik iznutra, vrijedni strojevi otpisivali kao neispravni, materijali višestruko preplaćivali, pa se tako sprej od 20 kuna nabavljao za 100. Istražili smo u čije je džepove otišla ta razlika.

Nekoć jedna od najjačih grupacija u regiji za proizvodnju vagona i vozila, danas je na koljenima. Đuro Đaković u milijunskim je minusima, a radnici nisu dobili plaću za prošli mjesec.

Radnik jedne od problematičnih tvrtki iz grupacije – "Specijalna vozila" pristao je ispričati što zna, ali uz uvjet da mu lice bude skriveno.

"Godinama se uništavala tvrtka"

Otkrio nam je kako se godinama svjesno uništavala tvrtka.

"Tokarski strojevi proglašavani su neispravnima. Prodavani su privatnicima koji su nam s tim istim strojevima vrlo brzo počeli raditi usluge koje su bile masovno preplaćene, višestruko u odnosu na realnu cijenu proizvoda", priča radnik.

Događalo se to između 2012. i 2015., a kaže kako se preplaćivala i nabava materijala.

"Mi kupujemo razne sprejeve za borbena vozila, za čišćenje. Sprej koji košta možda 20 kuna za nas je 100", govori radnik.

Na čelu Uprave Đure Đakovića tada je bio Vladimir Kovačević iz kvote HNS-a. U telefonskom razgovoru odgovornost prebacuje na ljude koji su bili ispod njega. Kaže da je služba nabave birala dobavljače bez suglasnosti Uprave, ali i priznaje da je on imao uvid u nadzor tih nabavki.

"Odluku svakog čovjeka ili potez svakog čovjeka ne mogu znati, a postoje ljudi u odjelima koji su odgovorni. Ja u tom dijelu sad svakog koraka zaista se ne mogu prisjetiti", kaže Kovačević.

Na pitanje što je pokazao uvid u nadzor tih nabavki, odgovara kako on već šest godina nije u kompaniji.

"Kad mi to netko pitanje postavi za taj nadzor o kojem govorite, onda ću dati odgovor na to pitanje, tamo gdje trebam dati, nemojte se ljutiti. Ne želim reći da ću se prisjetiti, želim reći kada vidim dokument u bilo kojem slučaju i u bilo kojoj situaciji o kojoj mi vi pričate, sigurno bih vam odgovorio na to pitanje", rekao je Kovačević.

Pokušavamo reakciju dobiti i od direktora Specijalnih vozila koji je u među vremenu dao ostavku. Nitko u grupaciji, nije odgovarao, upozoravaju sindikati, što su se donosile potpuno iracionalne poslovne odluke.

"2015. je ugašena djelatnost elektromontaže koja je upravo nakon toga postala najpropulzivnija djelatnost na našem tržištu, i tu zapravo nedostaje radnika", kaže Darko Maras, predsjednik sindikata Socijalna pravda

Ivan Barić, zamjenik povjerenika Sindikata metalaca, tvrdi kako zna da je kod predsjednika uprave koji je došao prije sedam godina bilo "promašene kupovine, opremanja, strojeva koji su i danas u hali, a nisu u upotrebi..."

Ti vagoni i strojevi nisu pokazani ministru gospodarstva Darku Horvatu, koji je proteklog tjedna kročio u hale tvrtke Specijalna vozila.

"Gubitak pa nikome ništa"

Đuro Đaković grupacija je koja ima četiri tvrtke, od kojih dvije posluju pozitivno, a dvije negativno - Specijalna vozila i Industrijska rješenja. I one utječu na negativno poslovanje cijele grupacije. Dugovi se gomilaju od 2012. godine naovamo. Sada dugovi prema dobavljačima iznose, kažu iz Sindikata socijalna pravda, i više od 700 milijuna kuna. Grupacija ima više od 6000 dioničara - banaka, mirovinskih fondova, privatnih osoba... 30-ak posto ima i Vlada.

Unatoč tome što nije većinski vlasnik, Vlada pokušava spasiti Đuru Đakovića ubrizgavanjem novčanih injekcija. Krajem 2018. osigurano je državnim jamstvima 95 milijuna kuna kredita. S druge strane, i Vlada je kao dioničar imala utjecaj na postavljanje članova Uprave i Nadzornog odbora po stranačkoj podobnosti, a ne sposobnosti. Niti se dobro upravljalo, niti nadziralo.

"Jednaku odgovornost snosi i ministarstvo i skupština i NO i uprava. Ne može se desiti da je gubitak, gubitak, gubitak i nikome ništa. Jednaka odgovornost", naglašava Ivan Barić, zamjenik povjerenika Sindikata metalaca.

Radnici upiru prstom u uprave

Županija je na svojoj sjednici u studenom u jednom od zaključaka pozvala i institucije - DORH, MUP i USKOK, da pročešljaju financije Đure Đakovića. Dok DORH ne započne izvide, najmanje što se može napraviti, ističe nezavisna vijećnica u Slavonskom Brodu Slavica Lemaić, jest smijeniti cijeli Nadzorni odbor.

"Nadzorni odbor bio je zapravo taj koji je trebao kontrolirati te gubitke i prijavljivati državi, međutim oni to nisu radili. I nisu štitili interes dioničara. Sindikati su godinama upozoravali na te teške milijunske gubitke i na situaciju koja se može dogoditi međutim nije bilo takve reakcije da se Đuro spasi, da se donesu konkretna rješenja i da se promijeni uprava", kaže Lemaić.



Slažu se s time i radnici jer i u ovu i u bivše Uprave - upiru prstom. Ministar je obećao da Đuro Đaković neće u stečaj, a radnici su to popratili pljeskom. Samo tjedan dana nakon sastanka s ministrom, stigao nam je poziv radnika Industrijskih rješenja koji kaže da plaća ne ide za 54 radnika te tvrtke.

Onda nam je Ivan Barić nakon obavljenih sastanaka s ministrom branitelja, gospodarstva i predsjednicom Republike, kazao da ide plaća ipak za sve. Jedna za listopad. Što će biti s idućima, ovisi o mnogo toga. O novcu koji se mora tek osigurati kako bi se normalno poslovalo. O strateškom partneru koji se pronalazi. O dobroj Upravi koja neće muljati kao što su to, prema našim saznanjima, radile prijašnje. Jer kako da se posluje u plusu kad se donose štetne poslovne odluke, kada se izvlači novac i svjesno uništava nekada stratešku tvrtku Republike Hrvatske? Odgovor bi na ovo trebali dati članovi uprava. Ako već neće nama, možda će DORH-u?

