Vlada je u utorak navečer potvrdila da potpredsjednik vlade i ministar financija Zdravko Marić odlazi iz vlade i da će premijer Andrej Plenković za novoga ministra predložiti Marka Primorca. Uži kabinet Vlade počinje u 9 sati, vladajuća većina

8:00 Ministar financija Zdravko Marić napušta Vladu Andreja Plenkovića. Iz Vlade su rekli da odlazi na vlastiti zahtjev. Premijer Plenković će danas, nakon užeg kabineta Vlade, i vladajućoj većini predstaviti kandidata za budućeg ministra financija, Marka Primorca. Uži kabinet Vlade sastaje se u 9, a sastanak vladajuće većine bit će u 12 sati.

7:00 Zdravko Marić, ministar financija na odlasku, u Vladu je došao iz Agrokora, politički je preživio nekoliko škakljivih situacija i afera, autor je i provoditelj nekoliko krugova porezne reforme, značajnu ulogu odigrao je u sređivanju javnih financija pri čemu se zalagao za reformu rashodne strane proračuna, osobito u zdravstvu.

Marić je rođen 3. veljače 1977. godine u Slavonskom Brodu. Na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu diplomirao je 2000. godine, smjer financije, a 2004. je magistrirao na istom fakultetu s temom magistarskog rada pod nazivom "Analiza priljeva kapitala u tranzicijske zemlje kroz utjecaj na investicije".2007. završio je Executive Education Program "Public Financial Management", Harvard University, J.F. Kennedy School of Government.

Doktorirao je 2008. na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu na temu "Utjecaj izravnih inozemnih ulaganja na produktivnost hrvatskih poduzeća". Radio je kao asistent na Ekonomskom institutu u Zagreb, kao vanjski suradnik - predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te kao vanjski suradnik - predavač na International Graduate Business School u Zagrebu.

Godine 2006. je počeo raditi u Ministarstvu financija kao pomoćnik ministra za makroekonomske analize i planiranje, a 2008. postaje državni tajnik u Ministarstvu financija. Od 2012. do 2016. godine radio je u Agrokoru kao izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala. S tog mjesta došao je na poziciju nestranačkog ministra financija u vladi premijera Andreja Plenkovića.

Nakon pada Agrokora i njegova vlasnika Ivice Todorića, oporba je 2017. godine tražila njegov odlazak te je pokrenula postupak izglasavanja nepovjerenja. Za njegov odlazak bila je ministarska trojka iz Mosta, koji je tada bio u vladi, zbog čega su razriješeni. Izglasavanje nepovjerenja nije prošlo ni u Saboru.

Jedna od afera bila je i ona kada su mediji tvrdili da mu je poduzetnik Josip Stojanović Jolly dao ulaznicu za utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu, no on je to demantirao.

Marića se u ljeto 2021. prozivalo zbog ljetovanja na jahti poduzetnika Blaža Pavičića, vlasnika nekoliko tvrtki, a posljednji afera odnosila se na slučaj kada mu je jedan hotel dao luksuzan smještaj, iako nije platio tu razinu usluge.

Marić je autor nekoliko krugova porezne reforme za koje je uvijek isticao da su u džepovima građana i gospodarstva ostavili milijarde kuna kroz razna porezna rasterećenja. Za vrijeme njegova mandata Hrvatska je, do pojave korone i problema koje je izazvala i u javnim financijama, smanjivala javni dug mjeren udjelom u BDP-u, smanjivala proračunski deficit i održavala niske stope inflacije, što je bilo bitno za dostizanje mastriških kriterija za ulazak u eurozonu.

Govoreći o stabilizaciji javnih financija, Marić je često isticao potrebu reforme rashodne strane proračuna, osobito u sustavu zdravstva pritisnutog velikim financijskim dubiozama.

Među novinarima Marić je čuven po svojim širokim elaboracijama. Pristupačan i ugodan za suradnju, na pitanja je odgovarao opširno, često se šaleći na svoj račun zbog svoga takvog stila.

"Točno je da Zdravko Marić na vlastitu inicijativu odlazi s mjesta potpredsjednika Vlade i ministra financija. Predsjednik Vlade izvijestit će o odlasku Marića članove Vlade sutra na užem kabinetu (9h) i članove parlamentarne većine (12h)", izvijestio je glasnogovornik vlade Marko Milić.

"Zahvalni smo mu na doprinosu koji je dao u Vladi u proteklih šest godina", kaže se u Milićevoj poruci medijima. "Već sutra predsjednik Vlade parlamentarnoj većini predstavit će Marka Primorca kao kandidata za novog ministra financija, a zastupnicima u Hrvatskom saboru već tijekom idućeg tjedna", kaže Milić.

5:55 Marko Primorac (1984.) profesor je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, čije je područje ekpertize upravljanje financijama u javnom sektoru, porezna politika i fiskalna decentralizacija. Vlada će nastaviti kao i dosad raditi na rješavanju svih izazova s kojima smo u krizi suočeni, štiteći hrvatske građane i gospodarstvo, zaključuje Milić.

Marko Primorac bavi se izučavanjem javnih financija, lokalnim financijama, poreznim sustavom i upravljanjem javnim dugom, a u njegovoj biografiji uz ostalo piše da je kao autor ili koautor objavio četiri sveučilišna udžbenika.